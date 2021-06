Los Festivales españoles de música clásica en verano

Peralada, que mantuvo el tipo el verano pasado a base de streaming, quiere este año dar la campanada en el regreso a la normalidad. Su 35º edición se abrirá con el Ballet for Life del Béjart Ballet Lausanne el 16 de julio. Este género tiene presencia relevante, también con el estreno de “Perspectives” a cargo del Ballet de Barcelona y la gala “Ballet bajo las estrellas” en la que intervendrán Lucía Lacarra, Ada González, Dores André, Maria Khoreva, Iratxe Ansa, Matthew Goldiong, Xanmder Parish, Jorge García Pérez e Igor Bacovich. Hasta el 1 de agosto se podrá disfrutar de espectáculos diversos. Así las galas: Benjamin Bernheim (24 julio), Lise Davidsen (31), Javier Camarena (1 de agosto). Los platos fuertes quizá sean “Tosca”, que llegará desde el Teatro Real con Radvanovsky, Kaufmann, Álvarez, dirigidos por Luisotti. Sabata, Puértolas, José Antonio López, Marie Lys y Heb- Maud Hubeaux, bajo la batuta de Dani Espasa y la regia de Rafael R. Villalobos ofrecerán “Orlando” de Haendel. William Christie con Les Arts Florissants, “Aminta e Fillide” cerrarán la muestra el 1 de agosto.

Del 1 al 27 de agosto tendrá lugar la edición 62 de la Quincena. Su programa se abrirá la Orchestre Philharmonique du Luxembourg con Yuia Wang al piano y Gustavo Gimeno a la dirección, quien figura en otras dos citas, una de ellas con violinista Julian Rachin y la Joven Orquesta de Euskal Herria (8 de agosto). La Sinfónica de Galicia participará en dos conciertos con su titular Dima Slobodeniuk, Elisabeth Leonskaja y el Coro Easo (19 y 20 de agosto). El Orfeón Donostiarra intervendrá junto a los solistas Iwona Sobotka, Airam Hernández y Frederic Jost con la Euskadiko Orkestra (21 de agosto) y un programa con obras de Poulenc, Fauré y Beethoven. Viajará a San Sebastián la ONE con Afkham y Kavakos (25 de agosto) y concluirá la Quincena la Orquesta del Festival de Budapest (27 de agosto) con Ivan Fischer, siempre muy querido allí. No sólo conciertos sinfónicos, también recitales como los de Sokolov (9 de agosto), Uchida (22, agosto) y Anne-Sophie Mutter (26, agosto).

Paralelamente, entre el 3 y el 28 de agosto, Santander sacará pecho con 45 propuestas, algunas de las cuales compartidas con la Quincena. Así las citadas de la ONE, Sokolov o Mutter. A ellas se añaden los conciertos de las Sinfónica de la RTVE con Pablo González, al que se ha prorrogado su titularidad por un año; la Real Philarmonia de Galicia con Paul Daniel; La Academy of Ancient Music, Akamus e I Musici con los “Conciertos de Brandenburgo”; María Hinojosa con Forma Antiqva: La Spagna, etc. Abundan los recitales: Uchida, Achúcarro, Sheku Kaneh-Mason… Cada año va tomando más relevancia la Schubertiada de Vilabertran. Del 12 al 29 de agosto toda una muestra del lied: Matthias Goerne, André Schuen, Katharina Konradi, Christoph Prégardien, Julia Kleiter, Florian Boesch y Konstantin Krimmel, etc. a los que se unen propuestas camerísticas.