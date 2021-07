La actriz Léa Seydoux, con cuatro películas en Cannes, da positivo en Covid

La actriz francesa Léa Seydoux, que en la 74 edición del Festival de Cannes presenta cuatro películas, tres de ellas en competición, ha dado positivo por coronavirus, lo que podría anular su viaje al certamen, indicó este sábado la revista “Variety”.

Si bien la intérprete, que tiene la pauta de vacunación completa, no presenta síntomas y lleva en cuarentena una semana en su casa de París, la citada publicación asegura que seguirá aislada hasta que los médicos autoricen que puede viajar. Por tanto, le están haciendo pruebas diarias y se busca que de negativo en los test durante dos días consecutivos para que pueda asistir al festival, donde iba a ser una de las presencias clave.

Por su parte, según publica el diario francés “Le Figaro”, Seydoux se contagió durante el rodaje de la película “Par un beau matin”, de la directora francesa Mia-Hansen Love.

Léa Seydoux (izda.) y Adèle Exarchopoulos, en "La vida de Adèle"

Seydoux presenta en el certamen, actualmente en celebración hasta el 17 de julio, “The French Dispatch”, de Wes Anderson; “France”, de Bruno Dumont, y “The story of my wife”, de Ildiko Enyedi, todas ellas en liza por la Palma de Oro. Asimismo, en la sección no competitiva Cannes Première participa con “Tromperie”, de Arnaud Desplechin.

Iniciada en el mundo del cine con “Una vieja amante” (2007), Seydoux también ha actuado en cintas como “Malditos bastardos” (2009), “Medianoche en París” (2011), “El Gran Hotel Budapest” (2014) o se vistió de “chica Bond” para “Spectre” (2015). Asimismo, conquistó al público internacional y ganó una Palma de Oro en Cannes gracias a su papel en “La vida de Adèle” (2013), cinta dirigida por Abdellatif Kechiche y que Seydoux protagonizó junto a Adèle Exarchopoulos.