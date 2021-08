Denuncian a Bob Dylan por una presunta violación a una niña de 12 años en 1965

El músico estadounidense Bob Dylan ha sido acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años después de haberle dado drogas y alcohol en su apartamento de Nueva York en 1965, según una denuncia presentada en la Gran Manzana, que ha sido confirmada por el diario británico “The Guardian”. La demanda señala que el legendario músico utilizó su estatus para ganarse la confianza de la supuesta víctima “como parte de un plan para asaltarla y abusar sexualmente de ella”, apunta la documentación presentada en el Tribunal Supremo de Manhattan, que identifica a la denunciante solo como J.C.

“Bob Dylan, en un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 1965, se hizo amigo y estableció una conexión emocional con la denunciante”, asegura la demanda, presentada el pasado viernes por la supuesta víctima, una mujer de 68 años de la localidad de Greenwich (Connecticut).

Además, acusa a Dylan, de nombre real Robert Allen Zimmerman, de establecer esta conexión para que la supuesta víctima estuviera menos cohibida para “abusar sexualmente de ella” con la ayuda de “drogas, alcohol, y las amenazas de violencia física”, lo cual le causó daños emocionales y psicológicos que perduran “hasta la actualidad”.

El supuesto abuso llevado a cabo por el autor de “Blowin’ in the Wind”, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2016, ocurrió en numerosas ocasiones, alega, algunas de ellas en el apartamento que tenía Dylan en el famoso Chelsea Hotel. La denunciante alega que las acciones del cantautor, de 81 años, le han llevado a sufrir depresión y ansiedad permanentes que no le han permitido llevar a cabo actividades normales.

En concreto, le acusa de asalto, agresión, detención ilegal y daños emocionales, algo que el representante de Dylan ha negado a la página web Page Six. En declaraciones al diario británico “The Guardian”, un portavoz del artista asegura que los hechos a los que se refiere la denuncia “son rotundamente falsos y así será defendido enérgicamente”. “Estas acusaciones de 56 años de antigüedad no son verdaderas y serán defendidas vehementemente”, dijo el abogado del artista, Daniel Isaacs. “La denuncia habla por sí sola”, agregó.

La demanda fue presentada este viernes, un día antes de que llegara a su fin el periodo que se había abierto en Nueva York para presentar cargos de abusos sexuales infantiles que habían prescrito bajo una ley aprobada en el estado en febrero de 2019.