Crítica de “Siempre contigo”: el nido vacío ★★★☆☆

Título: Siempre contigo (Here We Are). Dirección: Nir Bergman. Guion: Dana Idisis. Intérpretes: Shai Avivi, Noah Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur. Israel-Italia, 2020, 94 min. Género: Drama.

Es difícil hacer una película coprotagonizada por un joven autista sin que el autismo esté en primer plano dramático. Para entendernos, “Siempre contigo” se debate entre la ‘buddy movie’ familiar patentada en “Rain Man” y la reflexión sobre la paternidad y el nido vacío, con los ecos de “El chico”, el clásico chapliniano que el joven consume una y otra vez, como referente de fondo. Nir Bergman acierta en no hacer didactismos sobre la enfermedad, en no subrayar con diálogos los efectos secundarios sobre los que están a su alrededor, y se centra en los gestos, en las acciones -un viaje en tren o en bicicleta, un afeitado compartido- que unen a un padre y a un hijo en esa situación de crisis que es el abandono del hogar familiar. Es una buena idea que el padre, excelentemente interpretado por Shai Avivi, sea el foco de atención de la cámara de Bergman: en su huida desesperada por no enfrentarse a una realidad que le estalla en la cara, narrada en clave de ‘road movie’, la película consigue explicar la angustia del padre cuidador ante el vacío de la separación filial, alejándose de los clichés que a veces amenazan el desarrollo de la trama.

Lo mejor: La espléndida, llena de matices, interpretación de la pareja protagonista.

Lo peor: Los clichés sentimentalistas acosan a la película en algunos momentos.