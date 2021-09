Jesús Cimarro recomienda “Patria”, de Fernando Aramburu

Nada más terminar con gran éxito la 67 Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, al frente de Pentación Espectáculos, ha presentado la programación de la nueva temporada 2021-22 en los teatros que gestiona, La Latina, Bellas Artes y Reina Victoria. En lugar de uno, el productor prefiere recomendar dos libros como lectura con la idea de resaltar aspectos o vertientes distintas. Por un lado, una novela contemporánea, «Patria», de Aramburu, y, por otro,un clásico de nuestro Siglo de Oro, «El arte de la prudencia», de Baltasar Gracián, una obra didáctica en la que, a lo largo de trescientos aforismos, ofrece un conjunto de normas para triunfar en una sociedad compleja y en crisis como era la del barroco y que hoy cobra también plena vigencia.

–¿Por qué «Patria»?

–A mi juicio, y soy vasco, creo que por primera vez se cuenta cuál ha sido la realidad de la situación de unos años durísimos que ha vivido el País Vasco, y además lo hace desde la perspectiva de un lado y de otro. Aramburu no se posiciona y lo deja al criterio de cada persona que lo lea para que lo juzgue y valore según sus posturas personales.

–¿Este libro ha abierto un camino después de años de silencio?

–Primero ha servido de catarsis al ver reflejada la realidad de unos tiempos y de una época muy dura que ojalá no se vuelva a repetir y, sobre todo, ha abierto un camino de esperanza para la nuevas generaciones, para que tengan constancia de lo que sucedió realmente y nunca haya un paso atrás en el camino de la no violencia. Hay que conocer el pasado para no repetirlo, tener memoria, porque quien olvida la historia está obligado a repetirla.

–¿Qué aspecto concreto destacaría del libro?

–La valentía y el coraje del autor para hacer una exposición tan realista de la situación en unos momentos en los que todavía estaba todo reciente.

–¿Sé sintió identificado con algún aspecto?

–Yo he vivido en mi tierra situaciones bastante cercanas a las que se narran en la novela, muchas de las cosas que cuenta Aramburu están dentro de mis vivencias personales, de situaciones sufridas en mi entorno, y por eso me siento totalmente identificado con las posturas de algunos personajes que aparecen en ella.

–¿Y a partir de qué edad recomienda su lectura?

–Yo creo que a partir de los 16 años se puede leer este libro sin problema.

–¿Y por qué esta otra obra de Baltasar Gracián, «El arte de la prudencia»?

–Porque durante una época fue muy importante y significativo para mí leer ese libro.Yo lo recomendaría a todo el mundo para la formación como personas porque es fundamentalmente formativo por los valores que transmite y por lo que se dice, y eso que es de hace unos cuantos siglos, pero se trata de un volumen muy interesante.

Aramburu acaba de lanzar «Los vencejos» FOTO: Jesús G. Feria La Razon

–¿Normalmente, qué género literario es el que más le atrae a Jesús Cimarro?

–Me gusta la novela y los libros de Historia, aunque leo mucho teatro también, como es lógico, pero esto no lo hago por placer, sino por trabajo (risas).

–¿Y es un buen lector?

–Realmente, leo menos de lo que me gustaría, como le sucede a casi todos.