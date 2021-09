Olivia Rodrigo vence a Justin Bieber: estos son los ganadores de los MTV VMAs

Vídeo del año: “Montero (Call me by your name)”, de Lil Nas X.

Artista del año: Justin Bieber.

Canción del año: “Drivers License”, de Olivia Rodrigo.

Mejor nueva artista: Olivia Rodrigo.

Mejor actuación del año “push”: “Drivers License”, de Olivia Rodrigo.

Mejor colaboración: “Kiss me more”, de Doja Cat ft. SZA.

Mejor canción pop: “Peaches”, de Justin Bieber ft. Daniel Caesar.

Mejor canción hip-hop: “Franchise”, de Travis Scott ft. Young Thug & MIA.

Mejor canción rock: “Last train home”, de John Mayer.

Mejor canción alternativa: “My ex’s best friend”, de Machine3 Gun Kelly ft. Blackbear.

Mejor canción latina: “Lo vas a olvidar”, de Billie Eilish y Rosalía.

Mejor canción R&B: “Leave the door open”, de Bruno Mars, Anderson .Paak y Silk Sonic.

Mejor canción K-pop: “Butter”, de BTS.

Mejor vídeo para el bien: “Your power”, de Billie Eilish.