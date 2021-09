En Solfa: Esto sucedió en el verano musical 2021

Basta recordar cómo empezábamos a resumir el verano de 2019 –«sí, ha sido el verano musical más complicado que hemos vivido y lo peor es que no sabemos ni cuándo ni cómo saldremos del hoyo»– para darnos cuenta que algo ha cambiado. No sabemos cuándo acabará la pesadilla, pero sí que cada vez perturba menos nuestros sueños. Pero hay quien ya no volverá a soñar. Fallecieron los tenores Francisco Ortiz, Giuseppe Giacomini y Peter Svensson; la soprano Teresa Zylis-Gara; el regista Graham Vick; los directores de orquesta Gianluigi Gelmetti y Michel Corboz; el compositor Mikis Theodorakis; el crítico Rafael Banús y algunos otros que se quedan en el tintero.

Las salas musicales empezaron a olvidar los «streaming» gratuitos con los que nos entretuvieron e ir a los espectáculos en vivo. Los Proms concentraron su programación en artistas y formaciones nacionales por las restricciones derivadas del virus y las dificultades administrativas del Brexit. José Carreras y Plácido Domingo se despidieron de la Ópera de Viena, Víctor Pablo Pérez de la ORCAM, Helga Rabl-Stadler y Christian Thielemann de Salzburgo tras la edición del centenario. En Verona debutó Jonas Kaufmann y como Tristán en Munich. Daniele Gatti, nombrado titular del Maggio Musicale Fiorentino, lo hizo en Les Arts con el «Réquiem» de Verdi en homenaje a Helga Schmidt. Oksana Lyniv se convirtió en la primer mujer en el foso del Festival de Bayreuth. James Gaffigan acaba de ser nombrado nuevo director musical del Palau de Les Arts y Jorge Culla director general de su Fundación. Allí cerca surgieron quejas por la «demora» y el «sobrecoste» de las obras del Palau de la Música de Valencia. Josep Pons renovó por 4 años más en el Liceo.

Nació, discutido y sin pena ni gloria, el I Festival Internacional de Verano de El Escorial. La Bayerische Staatsoper se adelantó en anunciar el cien por cien de su aforo, lo que se replicó en otros teatros internacionales y nacionales. El Metropolitan estrenó su temporada con un concierto en el 20º aniversario de los atentados del 11-S tras 18 meses de cierre y acuerdos con el personal. Los trabajadores de la Fundación Arena de Verona se pusieron en huelga por su situación laboral mientras el anfiteatro resplandecía en tres dimensiones. También en huelga el personal técnico de nuestros Teatros Nacionales, manifestándose al tiempo que Opera XXI entregaba por fin sus premios. El Gobierno creó, 3 años después, la Comisión Interministerial del Estatuto del Artista. Iceta sustituyó a Uribes como ministro de Cultura y Deporte y Gregorio Marañón repitió la misma jugada que con Antonio Molina, renovando cargo anticipadamente para bien del Teatro Real, ejemplo durante la pandemia y Sondra Radvanovsky y Jonas Kaufmann concedieron sonados bises en su «Tosca».

Y muchos «incidentes». Anna Netrebko tuvo que celebrar sus 50 años apenas fallecido su padre. Michael Tilson Thomas fue operado de un tumor cerebral. Ainhoa Arteta padeció el Covid, una dolencia nefrítica, una sepsis y una separación sonada. Pretty Yende fue detenida en el aeropuerto de París, acusando a las autoridades por discriminación racial. En Italia, se abrió el juicio contra William Graziosi y Alessandro Ariosi, procesados por corrupción. Los herederos de James Levine y el propio Met se enfrentan a una nueva denuncia por abuso sexual. El Congreso pidió eliminar los nombres de agresores sexuales de espacios públicos. Plácido Domingo volvió a Madrid con Excelentia pero con continuos problemas en Mérida. En cambio, Italia rindió homenaje a Caruso en su centenario, en su día también sometido a infundadas denuncias similares. El régimen talibán margina a las mujeres y prohíbe la música en público. Ya ven que el verano 2021 estuvo movido.