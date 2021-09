“Turistas”: Cuando las tragedias ajenas, no duelen

Cuenta Marina Seresesky que fotos como una famosa de Javier Bauluz en la que están en una playa una pareja de turistas con su nevera y sombrilla y al lado el cadáver de una persona llegada en patera, o una del tsunami de Tailandia con todo arrasado y una familia aparecía jugando a las palas, le fueron llenando de preguntas. ¿Cómo es posible que tras una tragedia podamos seguir tan normalmente con la vida? ¿Nos hemos acostumbrado a mirar para otro lado? ¿Dónde se ha ido la empatía, a tomar viento? Esa fue su inspiración para escribir “Turistas”, que se estrena en el teatro Fernán Gómez, dirigida por Álvaro Lavín. Braulio (Chani Martín) y Mari Carmen (Pepa Zaragoza), una pareja normal, suelen pasar sus 14 días de vacaciones en una vieja caravana en el mismo camping, pero este año, para congraciarse con su jefe y emular a su eterno contrincante de ascenso, Braulio ha decidido ir a una playa casi desierta, a pesar del aislamiento, de no haber cobertura y de que Mari Carmen odia el mar. “Es entonces cuando les estalla una tragedia en sus narices”, explica Seresesky.

El miedo, la culpa, la falta de empatía y solidaridad, el deseo de ser feliz a toda costa, se mezcla con un profundo intento de supervivencia que nos polariza: o eres depredador o eres víctima, parece decretar la sociedad. “Este es el dilema al que se enfrentan los protagonistas, obligados tomar una decisión vital cuando la desgracia ajena aparece delante de su cara. ¿Qué hace una persona sin maldad cuando pasa lo que pasa? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué haríamos nosotros? –se pregunta la autora-. El abanico de posibilidades es muy amplio, desde ignorarlo o mirar para otro lado, hasta implicarse. La idea es que cada uno se pregunte en qué parte del abanico está, qué haría o no haría en una situación así, o ¿es que no tenemos derecho a tomarnos vacaciones porque en alguna parte del mundo haya una guerra o una tragedia?”. A pesar de esto, Seresesky subraya que “todo esto lo tratamos desde el humor, que es una herramienta muy válida para contar este tipo de cosas”.

“Mi viaje con esta función ha sido ir descubriendo la humanidad de los protagonistas y nuestras propia miserias, las mías también -confiesa Pepa Zaragoza- y ese mismo viaje creo que va a tener el espectador, que se preguntará ¿qué habría hecho yo desde mi cotidianidad en una circunstancia así?”. Para la actriz, la función les ha supuesto mucho cuestionamiento. “Llegan noticias de pateras, de Open Arms, de Afganistán y cuál es nuestro posicionamiento como ciudadanos de a pie. Ese es el regalo que ha sido para mí este personaje, mirarme al espejo y decir. ¿Y tú qué harías?”.

“A mí me han removido muchas cosas”, afirma Chani Martín por su parte. “En ‘Turistas’ están condensados muchos aspectos que me importan, las relaciones de familia, el trabajo y cómo éste incide en nuestras vidas y a veces provoca calamidades, nos hace seres calamitosos. Me ha hecho pensar sobre cómo nos relacionamos con las tragedias que no podemos solucionar y la impotencia del ciudadano de a pie cuando cree que no puede intervenir en lo que pasa porque eso no le pertenece, cómo a base de asumir las tragedias de otros, nos hemos inmunizado, ya no nos duelen. Para mí este viaje empezó cuando me llegó este texto y no sé cuándo va a acabar porque el teatro está aquí para modificar a quien lo mira, pero también a quién lo hace y a mí me ha modificado de lleno”, concluye.