El Carnaval callejero de Cádiz se subleva y acuerda salir en febrero

A pesar de que Cádiz sí tuvo carnaval en 2020, año del inicio de la pandemia, no pudo celebrarlo ya en 2021, siendo así la primera vez en la Historia que la ciudad no tenía su fiesta genuina, ancestral e impetuosa desde 1948. Ahora, con el hartazgo acumulado en la piel y en la voz, el carnaval callejero de Cádiz, es decir, aquellas agrupaciones que no se inscriben en el concurso oficial del Teatro Falla, han desoído las indicaciones del Ayuntamiento, que ha aplazado la fiesta a mayo y junio por las restricciones de la pandemia, y han acordado salir de forma unánime en febrero de 2022. Porque la vida tiene prisa y el placer también.

En sus redes sociales, la Plataforma “Por un Carnaval libre” ha conseguido el respaldo de medio centenar de agrupaciones callejeras, las más conocidas y perseguidas en la fiesta, para salir a la calle “con normalidad” en las fechas originales del carnaval 2022, es decir, desde el sábado 26 de febrero al domingo 6 de marzo. El Ayuntamiento había comunicado hace varias semanas que, basándose en el principio de la prudencia, y sobre todo, por la compleja organización del concurso oficial, prefería retrasar la fiesta a mayo y junio para asegurar que la fiesta pudiese celebrarse, en virtud de un posible rebrote tras las fiestas de Navidad.

La medida causó una honda polémica en la ciudad y, a pesar del rechazo de toda la oposición, numerosos autores reconocidos y parte de la afición, el alcalde, José María González, ha insistido varias veces en que la decisión de retrasar el carnaval era inamovible. La fecha oficial aún no es definitiva porque el Ayuntamiento se planteó moverla una semana hacia adelante para evitar que coincidiera con el Corpus. Las agrupaciones callejeras, de espíritu naturalmente contestatario y expertos en evitar mandatos públicos y escapar de la oficialidad, han optado por desoír las recomendaciones municipales y enseñar sus repertorios en febrero, como mes propio del carnaval. “Esta normalidad estará siempre supeditada a lo que permitan las normas sanitarias que estén vigentes en ese momento”, advierte la plataforma “Por un Carnaval Libre”. Rebeldes, sí, pero prudentes.