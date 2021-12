El regreso de la reina Victoria Eugenia

LA ANCIANA OLVIDADA

Nadie supo entonces que una anciana de 79 años había acudido el día anterior, del brazo de una enfermera, a la funeraria del aeropuerto internacional de Miami para despedir con sus rezos el féretro del ex Príncipe de Asturias. Aquella mujer, a la que le costaba Dios y ayuda caminar, era la cubana Edelmira Sampedro-Ocejo y Robato, el gran amor del difunto Alfonso de Borbón y Battenberg. Casada en primeras nupcias con él, acabó divorciándose cuatro años después, lo cual no impidió que la Familia Real española la considerase siempre como tía del Rey Juan Carlos. La explicación era sencilla: su matrimonio canónico con el ex Príncipe de Asturias, jamás anulado, era el único que contaba para los reyes e infantes, por muy válido que hubiese sido el segundo matrimonio civil de Alfonso con la también cubana Marta Rocafort conforme a la Ley del Divorcio de la Segunda República.