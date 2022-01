Arturo Pérez-Reverte: «Los libros de aventuras son de una gran modernidad»

“LÉETE ESTO”

Por Chapu Apaolaza

En la presentación del sello Zenda-Edhasa, recuerdo que hace veinte años, Arturo Pérez-Reverte me dijo “Léete esto” -la serie sobre el capitán Aubrey de Patrick O’Brian que publica en España Edhasa- y lo leí dos veces en español y una en inglés. Pasé meses soñando que dormía en un coy separado de la gloria eterna del mar por un casco de dos palmos de madera. Editar libros de aventura clásica es un ejercicio de provocación y de valentía, hoy en día en que se lleva es reflexionar sobre si la serie de Aubrey no supone una justificación del imperialismo inglés, el personaje de Allan Quatermain no está blanqueando el expolio colonialista o si en sus ensoñaciones acerca del amor de Dulcinea, en realidad, Don Quijote no estaba estereotipando a Aldonza Lorenzo y la consideraba una mujer objeto a subyugar mediante la cochina institución del matrimonio y el amor romántico. En la presentación del sello, nos preguntábamos si al publicar ‘Las cuatro plumas’ de A. E. W. Mason habría que advertir que ningún animal fue perturbado para obtenerlas. Por esto mismo, la iniciativa de María José Solano supone una heroicidad y un acto de vanguardia en cuanto orilla los prejuicios para asomarse con franqueza a la literatura eterna. No hay nada más moderno que los clásicos. Si escuchan “Léete esto”, hagan caso.