Johnny Knoxville, de “Jackass”, vuelve a un ring de lucha libre

No todos los días un nominado al Oscar de la Academia se sube a un cuadrilátero de lucha libre. Eso es exactamente lo que ocurrirá esta noche cuando Johnny Knoxville, líder y director de “Jackass” durante años en MTV, participe en el Royal Rumble anual que organiza WWE. El formato es bien sencillo: 30 hombres sobre el ring, sin límite de tiempo, y la victoria es para el último que consiga mantenerse dentro del cuadrilátero sin haber salido antes despedido por encima de la tercera cuerda. De este modo, el guionista de “Jackass presenta: Bad Grandpa” y “Nitro Circus”, sucederá al puertorriqueño Bad Bunny como celebridad invitada en este tipo de eventos, quien el año pasado ocupó titulares en medios de todo el mundo.

La aparición de Knoxville en WWE, para practicar ese “wrestling” del que es aficionado desde pequeño, se da en un contexto extraño. Este año, y con un retraso provocado por la pandemia, el temerario actor estrena “Jackass Forever”, una especie de último baile con los que sobreviven del equipo clásico del programa de principios de los 2000. Además de las bromas, los golpes y todo el arsenal de argucias y triquiñuelas habituales en sus producciones, el filme promete ser una despedida definitiva de esa etapa y también una especie de homenaje a los miembros del elenco que han fallecido en los últimos años. A modo de documental, Knoxville también explora en la película las diversas lesiones que se ha producido y, de hecho, esta misma semana el actor confesaba que ha sufrido tantas conmociones cerebrales que el abandono de los “stunts” se ha convertido en una necesidad médica: “Jackass Forever” será su última incursión en ese mundo.

Por eso precisamente llama la atención su vuelta a los cuadriláteros, un espacio en el que podrá confiar en las habilidades de los luchadores de WWE, pero que no es el más seguro para alguien en riesgo de conmoción. Pese a ello, Knoxville deberá poner en práctica sus habilidades como especialista y también como “wrestler”, ya que su relación con WWE viene de lejos y ya se le pudo ver en RAW y otros programas de la compañía hace más de una década, completando la promoción de otro de sus filmes y siendo capaz de tumbar al mismísimo Ted DiBiase Jr.

“Me estoy entrenando duro, y no porque lo necesite con el elenco actual de superestrellas de WWE, sino porque quiero. Son ridículos. Me río de ellos. Tendré que mentalizarme como mis ídolos The Rock, Abdullah The Butcher y el gran Gorila Monsoon. Tal y como yo lo veo, tengo un 100% de posibilidades de ganar”, bromeaba el actor en sus redes sociales, completamente entregado a su personaje y a unos días del Royal Rumble, que se celebra hoy mismo. El evento podrá seguirse a través de WWE Network en la madrugada del sábado 29 de enero al domingo 30, a partir de las 01:00 horas y en riguroso directo desde la ciudad de St. Louis.