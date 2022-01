Jesús Amilibia: «Elijo a Borges, pero no me marcó; yo voy por el mundo sin marcar»

Jesús María Amilibia es periodista y escritor. Y autor de más de una docena de novelas. El último de ellos, «La piel ausente» (Ariel), se trata de un desgarrador relato personal sobre la experiencia de la muerte y va ya por su segunda edición. Amilibia recomienda la lectura de las «Obras completas» del argentino Jorge Luis Borges.

¿Desde cuándo lo lee?

Hace muchísimos años, en mi primera juventud, que me hice con sus obras completas, y desde entonces no lo he dejado. Lo releo todos los años, o al menos la mayoría de sus libros.

¿Por qué lo ha elegido?

Creo sinceramente que todo está en él, el realismo, el surrealismo, lo fantástico, lo fabuloso, las leyendas, la ciencia ficción, lo policiaco, el ensayo, la poesía... Pienso que se trata del escritor más completo e inspirador.

¿Qué encuentra en él?

Lo más importante para un aspirante a escritor, lecciones. De él se aprende constantemente.

¿Qué le aporta en lo personal?

El espíritu de superación, leyéndolo tienes ganas de superarte.

¿Era una persona especial?

Sí, por supuesto, yo diría que como su propia obra, como «El Aleph», secreto y oculto, reservado. Creo que fue un hombre con muchas obsesiones y todas están en su obra, el tigre, el espejo, la espada, las sagas nórdicas, el tiempo, la memoria, las bibliotecas, los laberintos. No escribió novelas, solo relatos, ensayos, poesía…pero, sin embargo, todo en él es una gran novela.

Y fue un escritor monumental.

Claro, yo creo que es el padre del «realismo mágico» y de eso de lo que se habla ahora que llaman metaficción, lo inventó sin saber que lo estaba inventando. La metaficción, que comienza en la Biblia, sigue con él.

¿Lo ha marcado?

No, a mí no me marca nadie, soy un animal que va por el mundo sin marcar. Cuando alguien afirma que un libro lo marcó para toda la vida pienso que son gilipolleces que se dicen en las entrevistas.

¿A quién lo recomendaría?

A todo el mundo, no creo que haya una edad determinada para leer a Borges y otra a Hemingway, pero principalmente se lo recomiendo a los que quieren escribir. Es uno de los autores que escriben con más claridad dentro de la complejidad porque –como decía Piglia– la literatura es contar la verdad como si fuera mentira y al contrario. Y él mezcla lo real y lo ficticio mejor que nadie.