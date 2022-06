Los renglones torcidos de Oriol Paulo

Dieciocho días estuvo internado Torcuato Luca de Tena en una institución psiquiátrica conviviendo con enfermos mentales. Dieciocho días adaptándose a las sombras neurológicas de los desacatos de la mente y empatizando con la labor de todos aquellos médicos, enfermeras, vigilantes y cuidadores “que emplean sus vidas en el noble y esforzado servicio de los más desventurados errores de la Naturaleza”, tal y como él mismo dedica al comienzo, con el fin de nutrirse literariamente para la creación de los personajes que más tarde conformarían las bases narrativas de la que aún hoy sigue siendo una de las novelas más exitosas que ha habido en España en los últimos tiempos (con más de 700.000 ejemplares vendidos en los últimos veinte años), “Los renglones torcidos de Dios”.

Bárbara Lennie y Oriol Paulo durante el rodaje de "Los renglones torcidos de Dios" FOTO: QUIM VIVES Quim Vives

“Como editores nos hace muchísima ilusión que esta obra llegue a la gran pantalla. Esta novela de 1979 ya se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la literatura española del siglo XX. Tantos años después de su primera publicación se sigue vendiendo muchísimo. Me parece necesario destacar que de la misma forma que el icónico personaje de Alice Gould se convierte en el centro indiscutible de la novela, Bárbara Lennie va a conseguir hacer lo propio con la película. En todo momento el espectador va a dudar de si realmente ella es una detective que ha entrado en el sanatorio para investigar un caso o si por el contrario está loca”, declaraba ayer Eva Romero, directora editorial de Austral (y artífice de la última reedición de la obra), durante la presentación en exclusiva de las primeras imágenes de la película de Oriol Paulo. Tras el anuncio oficial de su puesta en marcha hace un par de años en el marco del Festival de San Sebastián, la adaptación del director catalán, producida por Atresmedia Cine y Warner, por fin verá la luz el próximo 7 de octubre.

Paulo reconocía ayer, en el instante previo a la proyección de las imágenes del “working progress” (ya que falta un mes aproximado para terminar de rematar cuestiones relativas a las mezclas y al color) y en las que se pudo ver a Lennie explicando frente a Eduard Fernández –que ejerce de director del centro– los supuestos motivos que la empujaron a infiltrarse de forma voluntaria en el hospital pese a no tener ningún tipo de problema, que “hemos hecho una película que respeta el contexto histórico, respeta perfectamente la época, pero hemos querido aportar una visión moderna. Para mí ha sido de largo la película más compleja que he hecho nunca. En buena parte por la envergadura del proyecto, trabajar con tantísima figuración y por la complejidad del tema que se trata y del propio personaje de Alice”. Alguien que la actriz define como “una mujer que casi no te deja respirar plagada de recovecos humanos en los que hemos intentado ahondar”.