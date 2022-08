Día de la fotografía: historia y significado

El Día Mundial de la Fotografía se conmemora cada año el 19 de agosto. En este día, los amantes de la fotografía se unen para celebrar este bello arte que es capaz de capturar la esencia, la emoción y el estado de ánimo de un momento determinado. Por otro lado, los dispositivos utilizados para tomar fotografías han pasado por un desarrollo tecnológico espectacular, pero la esencia y el lenguaje de la fotografía sigue siendo el mismo. La fotografía es una manera maravillosa de capturar e inmortalizar los momentos que marcan nuestras vidas. Como las cámaras se han vuelto más baratas con la evolución, tomar fotos ya no es un arte que solo disfrutan unos pocos privilegiados. A día de hoy, las cámaras de nuestros teléfonos inteligentes cuentan con una gran calidad y cualquiera puede practicar este maravilloso arte con ellas.

Historia

Cuando este daguerrotipo se descubrió fue llamada “Ballenero”, asumiendo que se trataba de un marino con su arpón y el ojo dañado por las vicisitudes del océano. Sin embargo, en 2010 se descubrió que era Phineas Gage, sosteniendo la barra que viajó a través de su cráneo. Dominio Público

El origen del Día Mundial de la Fotografía se remonta al siglo XIX, con la invención del “daguerrotipo” en el año 1837. Fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y fue desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre, a partir de las experiencias previas inéditas de Niépce (antes de 1826). La Academia de Ciencias de Francia aprobó oficialmente el daguerrotipo el 9 de enero de 1839. El 19 de agosto de 1839, el gobierno francés reconoció la invención y la llamó “un regalo para el mundo”.

Los daguerrotipos se distinguen de otros procedimientos porque la imagen se forma sobre una superficie de plata pulida. La imagen revelada estaba formada por partículas microscópicas de aleación de mercurio y plata, ya que el revelado con vapores de mercurio produce amalgamas en la cara plateada de la placa. Previamente esa misma placa era expuesta a vapores de yodo para que fuera fotosensible.

El problema de este tipo de fotografía fue que, aunque tenía una gran calidad para la época, los tiempos de exposición eran muy largos. Por ejemplo, se tardaba alrededor de 10 minutos en tomar una fotografía con luz brillante, por ello en 1839 solo se tomaban vistas exteriores. Pero esos tiempos se redujeron progresivamente mediante el uso de lentes Petzval y de aceleradores químicos, vapores de bromo y cloro. A partir de 1841 los retratos pudieron realizarse en menos de un minuto. Otro de los inconvenientes de este tipo de fotografía fue que eran piezas únicas que no permitían crear copias al no existir un “negativo” apropiado.

Significado

UNa de las imágenes tomadas durante el primer viaje del hombre a la Luna

Sin la invención de las cámaras fotográficas, no hubiera sido posible capturar la historia de este mundo en imágenes. Todos conocemos los rostros de grandes personalidades de la historia, como Mahatma Gandhi, gracias a la fotografía. Además, sin mostrar imágenes, el público no confiaría tanto en los medios de comunicación, ya que “una imagen vale más que mil palabras”. Y si hablamos a nivel personal, no podríamos saber cómo éramos de niños, o cómo lucían nuestros padres sin las fotografías.

Por otro lado, si es un entusiasta del espacio, la inexistencia de cámaras habría sido un desastre para usted. Todas esas bellas imágenes históricas de alunizajes, planetas de nuestro sistema solar, galaxias lejanas, etc. hoy no estarían disponibles si no existiera la tecnología para “capturar la luz”.

Frases célebres del Día Mundial de la Fotografía

La icónica escena de la película de Georges Mèliés «Viaje a la luna» (1902) FOTO: Archivo Archivo

“Tus primeras 10.000 fotografías son las peores”. Henri Cartier-Bresson

“La fotografía es una forma de sentir, de tocar, de amar. Lo que has captado en la película se captura para siempre. Recuerda pequeñas cosas, mucho después de que lo hayas olvidado todo”. Aaron Siskind

“Cuando las palabras se vuelvan confusas, me enfocaré con fotografías. Cuando las imágenes se vuelvan inadecuadas, me contentaré con el silencio”. Ansel Adams

“La fotografía es el arte de hacer tangibles los recuerdos”. Destin Chispas

“Las fotografías son solo luz y tiempo”. Aza Holmes

“Una fotografía generalmente se mira, rara vez se mira”. Ansel Adams

“El pintor construye, el fotógrafo revela”. Susan Sontag

“Tomar fotografías es como entrar de puntillas en la cocina a altas horas de la noche y robar galletas Oreo”. Diane Arbus