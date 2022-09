Las 200 mejores frases y expresiones en latín que tienes que conocer

Abusus non tollit usum. ( El abu­so no anula el uso)

Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur. (Elegimos amar, pero no podemos elegir dejar de amar. Publio Sirio)

Amor et melle et felle est fecundissimus . (El amor es fecundo en miel y en veneno. Plauto)

Aquila non capit muscas. (El águila no caza moscas)

Arte mea capta est: arte tenenda mea est. (Con mis artes la he cautivado, con mis artes he de retenerla. Ovidio)

De gustibus et colon bus non est disputandum. (Sobre gustos y colores no cabe disputa)

Excusatio non petita, accusatio manifesta. (Explicación no pedida, acusación manifiesta)

Hoc non pereo habebo fortior me. (Lo que no me mata, me hace más fuerte. Nietzsche)