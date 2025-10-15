Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025

Ángela Banzas es la finalista de este Premio Planeta con «Cuando el viento hable», una obra que nos traslada a Galicia, de la mano de Sofía, una mujer nacida durante la posguerra y criada en aquellos duros tiempos por sus abuelos en un ambiente profundamente rural. Calificada por Luz Gabás como «drama histórico con tintes góticos», la historia de Sofía cambia cuando una extraña dolencia la obliga a ir al hospital. Será allí donde descubrirá la existencia de una hermana gemela hasta ese momento perdida. Pero para poder saber más sobre el pasado que le han escondido, contará con la ayuda de Daniel. uniéndose ambos para poder indagar y construir una esperanza que hasta ese momento le había sido robada. Todo ello sin olvidar el contexto histórico en el que Banzas sitúa su narración.

La finalista del Planeta 2025 logra este reconocimiento con su quinta novela. Tras de sí tiene tras de sí varias novelas marcadas tanto por el «thriller» como por el hecho de hacer de Galicia casi un personaje más. Así lo demostró en 2021 cuando debutó con «El silencio de las olas» con una mujer en busca de respuestas en Vilar de Fontao. Un año más tarde, tras el éxito obtenido con su estreno en el mundo de las letras, Ángela Banzas dio a imprenta «La conjura de la niebla» donde fusionaba superstición y leyendas gallegas con una investigación y un secreto familiar.

Su personal lectura del«thriller» en Galicia la volvió a retomar, con «La sombra de la rosa», que tenía como principal hilo conductor a un poeta maldito condenado a morir en el garrote vil por el asesinato de una niña. Su última obra, hasta la fecha, era «El aliento de las llamas», una historia que retomaba historias míticas de la tradición gallega, aunque todo empezaba algo más lejos, en el Gran Hotel Inglés de Madrid mientras era pasto de las llamas.