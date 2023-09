Arranca el nuevo e incombustible circo de los Rolling Stones

El nuevo circo de los Rolling Stones ya está en marcha, con todo lo que ello supone. “Hackney Diamonds” saldrá a la venta el próximo 20 de octubre y supondrá el primer álbum de sus satánicas majestades con canciones originales desde el remoto “A Bigger Bang”, hace 18 años. Así lo confirmó la propia banda –Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood- en un streaming a través de YouTube desde el Hackney Theatre de Londres en un breve evento presentado por el cómico Jimmy Fallon. “Estábamos un poco vagos y de repente dijimos: pongamos una fecha límite. Charlamos y dijimos que empezáramos el álbum en Navidad y lo termináramos antes de San Valentín”, comentó el propio Jagger entre risas. “Estábamos barajando ideas para títulos... y se nos ocurrió 'Hackney Diamonds'. ¡Aquí hay una banda de Londres!”, añadió Richards con sus soliloquios acostumbrados.

Si por algo es conocido el disco desde ya es por ser el primero sin el batería Charlie Watts, fallecido el 24 de agosto de 2021. No obstante, la banda se ha asegurado de meter un par de bases rítmicas del difunto percusionista. Del resto, hasta llegar a las 12 canciones, se encarga Steve Jordan, quien ha tomado su testigo. “Desde que Charlie se fue, ha sido diferente. Él está ahí arriba. Es el número cuatro”, dijo Richards. Y otra curiosidad: en uno de los cortes aparece Bill Wyman, el bajista original de los Stones, que abandonó en 1993. Los tiempos han cambiado inevitablemente. En sus años más irreverentes, los Stones anunciaban disco en eventos en los que los periodistas acababan perdidos de tarta y licores. Ahora presentan un álbum en un teatro, YouTube mediante, y se largan en 20 minutos con el maestro de ceremonias, en este caso Jimmy Fallon, hablando más tiempo que ellos.

"Hicimos los temas muy rápidamente, los terminamos en enero y los mezclamos en febrero"

Jagger, de 80 años, Keith Richards, de 79, y Ronnie Wood, de 76, los tres miembros actuales de la banda, aparecieron vestidos de riguroso negro.Jagger y Wood con sus pelos teñidos y Richards con gafas redondas negras. El guitarrista justificó la “pereza” de grabar afirmando que tocar en vivo es el “santo grial” de la banda, pero que grabar álbumes es “donde los muchachos pueden reunirse y compartir ideas sin ninguna interferencia”. Y añadió: "Cuando funciona, es fantástico". El asunto es que antes de grabar este álbum ya se habían sucedido no menos de tres intentonas, todas ellas infructuosas. “Blue & Lonesome”, de 2016, terminó siendo un disco de covers de blues porque no les salió nada original que enseñar. Esta vez han ido más en serio y por lo menos lograron acabar 12 canciones. “Hicimos los temas muy rápidamente, los terminamos en enero y los mezclamos en febrero", se ufanó Jagger. El cantante de los Stones ya había explicado en ‘Los Angeles Times’ en octubre de 2021 que “Hackney Diamonds” se habría terminado hace mucho tiempo si no hubiera por la pandemia de coronavirus.

En lo que siguen siendo unos maestros es en poner cebos para cada cosa que hacen. El mes pasado, los Stones bromearon con el álbum a través de un anuncio de una empresa de reparación de vidrios falsos, llamada Hackney Diamonds, que apareció en un periódico de Londres. El texto del anuncio hacía referencia a varias de las canciones más conocidas del grupo: “Nuestro amable equipo le promete satisfacción. Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas”. Se referían a himnos como “Satisfaction”, “Gimme Shelter” y “Shattered”. En la entrevista con Fallon, la banda dijo que otros títulos de álbumes que consideraron fueron “Hit and Run” y “Smash and Grab”.

Rolling Stones first new album launch since 2005 in London TOLGA AKMEN EFE

Los Stones aseguran que “Hackney Diamonds” marca una “nueva era”, aunque es difícil considerarlo como una afirmación seria para una banda que hace 60 años publicó su primer single e inmersa ahora en un contexto en el que el rock and roll se apartó voluntaria y resignadamente hacia un lado ante el acoso imparable de los ritmos urbanos. Pero octubre será sin duda un “mes Stone”. Llegará el disco y una promoción llena de imaginación. Su imagen volverá a ocupar portadas y llegará una gira mundial en la que volverán a batir récords. Porque son los Rolling Stones, “la banda definitiva”, como dijo el propio Jimmy Fallon. Nada, ni siquiera el tiempo, les detiene. “Hackney Diamonds” será la frase más escuchada en todo el mundo a partir del 20 de octubre.

“Angry”, entre lo nuevo y lo viejo

Los Rolling Stones aprovecharon el evento streaming para presentar el nuevo vídeo y single de “Hackney Diamonds” y lo cierto es que sus viejos fans no pudieron sentirse defraudados. Realmente se trata de una canción que lleva todo el sello clásico de la banda. El vídeo musical está dirigido por Francois Rousselet, cuyos créditos incluyen trabajos con Nike, Diesel, Pharrell Williams y en “Ride 'Em On Down”, de “Blue & Lonesome”. Está protagonizado por la actriz nominada al Emmy Sydney Sweeney (“The White Lotus”, “Euphoria”, “The Handmaid's Tale”), quien aparece subida de pie cantando la canción en un descapotable que recorre la ciudad mientras se ven imágenes (antiguas) de los Rolling Stones tocando. Lo cierto es que el tema funciona realmente bien porque tiene todo lo que ha hecho clásicos a los Rolling Stones, desde la chulería de Jagger (“No me hagas enfadar”) hasta el sencillo y brillante riff de Richards más un crujiente lick de Wood bajo un ritmo machacón y febril. Los nuevos Rolling Stones son los viejos Rolling Stones.