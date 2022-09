Hallan un dibujo de Miguel Ángel en una edición de “La divina comedia”

En la inmensidad del arte, la parcela de Miguel Ángel está poblada de sorpresas y misterios. Conocedores de las no pocas obras realizadas por el genio, imprescindibles en la historia de arte, también figuran ciertos bocetos de aquellos que se inspiraron en su gran obra. Así ha ocurrido recientemente ante ojos del académico James Hall, quien se encontraba en preparativos de su libro “The artist’s studio: a cultural history” (Thames & Hudson). Durante su investigación, Hall dio con un dibujo ubicado en el margen de una edición del siglo XV de “La divina comedia” de Dante Alighieri y, según escribe en su obra, “el dibujado, hasta ahora no reconocido, solo puede ser Miguel Ángel durante o poco después de su logro triunfal al tallar el David”. Sostiene, por tanto, que el protagonista de dicho dibujo representa al autor de la Capilla Sixtina trabajando.

Todo comenzó durante una conferencia, cuando Hall vio “este increíble dibujo. Me preguntaba si podría incluirlo en mi libro, y tras varios meses pensé que muchas de las piezas del rompecabezas parecían encajar con Miguel Ángel”. El dibujo en cuestión muestra a un artista esculpiendo una cabeza de gran tamaño a través de un mazo. Podríamos pensar que se trata del propio artista ante su colosal David. Tras el escultor, se encuentra una estatuilla más pequeña, con un aire frívolo pues, según explica el investigador a “The art newspaper”, “su cabeza parece estar girando sobre le hombro con una sonrisa. Me recuerda mucho al fauno colgado de la pierna del ‘Baco’ de Miguel Ángel. También en el techo de la Capilla Sixtina hay querubines decorativos fijados a la arquitectura que son similares, girando con expresiones descaradas en sus rostros”.

No obstante, hasta ahora no hay nada oficial respecto a quién es realmente el protagonista del dibujo, así como tampoco a la autoría, pues este dibujo sigue siendo objeto de debate por parte de los especialistas. “Se pensó que la edición de este libro pertenecía a la familia Sangallo, que eran arquitectos y escultores. Pero recientemente eso ha sido cuestionado porque la escritura de las anotaciones en el libro no parece coincidir con la de los Sangallo”. “En este dibujo”, continúa comentando a la publicación citada, “hay diferentes estilos: el fauno está hecho en un estilo lineal ligeramente dibujado, mientras que el resto tiene mucho sombreado. Una técnica que a veces se ve en los grabados de Andrea Mantegna”.