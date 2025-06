Los 7+1 pecados capitales de la Galería de Colecciones Reales

Patrimonio Nacional expone, por primera vez, los siete pecados capitales en diez tapices que pueden visitarse en la Galería de las Colecciones Reales. "La iconografía del mal es, lamentablemente, como el mismo mal, una constante en la historia de la humanidad. Es una cuestión que en estos tiempos convulsos está más de actualidad que nunca y que nos tiene que ayudar a reflexionar", ha reflexionado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.

La muestra, que precisamente recibe el nombre de 'La iconografía del mal. Tapices de los pecados capitales', se podrá visitar hasta el próximo 28 de septiembre y aglutina diez tapices del siglo XVI, además de 38 piezas de la colección entre pinturas, libros, monedas, esculturas.... Cada tapiz muestra un pecado y su virtud opuesta: la caridad frente a la avaricia, la castidad contra la lujuria, la paciencia ante la ira, la templanza en oposición a la gula, la generosidad como antídoto de la envidia y la diligencia para combatir la pereza. Sus cenefas y medallones con inscripciones en latín refuerzan el mensaje que advierte sobre los peligros de caer en los pecados capitales.

"Son obras de gran relevancia que nunca han sido expuestas con voluntad científica, aunque sí con afán decorativo. Esta exposición está compuesta casi exclusivamente con obras del Patrimonio Nacional, lo que demuestra la capacidad de las Colecciones Reales para poder contar historias. Y realmente lo que van a ver es una pequeña selección, apenas un 0,3 por ciento de los tapices de Patrimonio", ha revelado el director del museo, Víctor Cageao.

Un estado de conservación excelente

Las piezas son de gran tamaño -8 metros de ancho y 5 de alto- se encuentran en un estado de conservación "muy bueno", según ha explicado el comisario y conservador Roberto Muñoz Martín, y se separan en dos series diferentes, aunque tratan los mismos temas.

Felipe II los adquirió en el siglo XVI y desde entonces forman parte de las Colecciones Reales. Cuatro paños proceden de la colección de su tía, María de Hungría, quien los encargó para decorar el Palacio de Binche (Bruselas) con motivo de la visita del emperador Carlos V.

Patrimonio Nacional inaugura una exposición de tapices sobre los pecados capitales Matias Chiofalo Europa Press

La segunda serie, que perteneció al conde de Egmont, está compuesta por seis tapices que fueron confeccionados en los talleres de Wilhelm Pannemaker en Bruselas a partir de los diseños de Pieter Coecke van Aelst, en un contexto donde los reyes españoles de la Casa de Austria dominaban también en los Países Bajos, el principal centro productor de tapices en la Europa renacentista.

La muestra propone un recorrido dividido en cinco secciones temáticas para explicar qué papel jugaron en la Corte como vehículo de enseñanza moral y de afirmación del poder real y la evolución del gusto por los tapices en España. "Hay que recordar que los tapices no son sólo objetos temporales, son emblemas de poder y mostraban la riqueza de la monarquía y el interés que tenían de mostrar determinados relatos metafóricos o simbólicos de su reinado. También estos tapices se utilizaban para cambiar perspectivas, cambiar arquitecturas, cambiar en parte el urbanismo", ha explicado Muñoz Martín.

Además, Patrimonio Nacional presenta una nueva adquisición: 'Retrato de Mariana de Neoburgo como viuda' (Van Kessel, 1701-1706). La exposición también exhibe dos préstamos. El primero es un manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, fechado entre 1546 y 1553, que habla de la importancia de los tapices de los pecados capitales tejidos por Pannemaker. El otro préstamo es un cuadro de la Colección Abelló que refleja la función de los tapices en los actos ceremoniales, titulado Ornato de la puerta de Guadalajara para la entrada de Carlos III en Madrid (atribuido a Lorenzo Quirós, 1760).

Concentración por temor a despidos y Patrimonio dice que subroga a todos

Trabajadores de información de la Galería de las Colecciones Reales se concentraron ayer por temor a despidos ante la unificación del pliego de licitaciones para la contratación en los servicios de atención al visitante, auxiliares de sala, seguridad o mediación cultural. Desde Patrimonio Nacional han indicado a Europa Press que se mantendrán los mismos puestos que en la actualidad y que la empresa que gane la licitación tendrá que subrogar a todos los trabajadores incorporándolos a su plantilla. Al mediodía del 25 de junio, los trabajadores manifestaron su desacuerdo en la Plaza de Armería, asegurando que este pliego, que se publicó en domingo hace un par de semanas, haría que de 130 trabajadores que hay actualmente en la pinacoteca, se queden 64. "Cabe destacar que 80 de ellos son personas con discapacidad. Patrimonio Nacional, aunque seamos todos subrogables, no asegura que haya sitio para todos", explica la Representación Sindical ESATUR XXI GCCRR en un comunicado. Fuentes de Patrimonio reiteran que la nueva empresa tiene la obligación e subrogar a todos y recuerdan que Patrimonio Nacional no es la empresa contratante. Si bien es cierto que dicha empresa no debe ubicar a esos trabajadores en los mismos puestos.