Patrimonio Nacional inicia una revisión colonial de sus colecciones, aunque no espera encontrar piezas "problemáticas"

La anunciada "descolonización de los museos" que ha planteado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, parece que va a tener poco recorrido. Una institución como Patrimonio Nacional ha iniciado una revisión de las obras de sus colecciones en relación a una posible herencia colonial, si bien fuentes de la institución señalan que no esperan encontrar piezas "problemáticas". "Pensamos que no tenemos ninguna pieza problemática, pero no obstante estamos haciendo una revisión de nuestros depósitos artísticos y documentales", han apuntado estas mismas fuentes.

Otros Museos Nacionales, el Reina Sofía y el Thyssen, ya han anunciado que abordarán "la huella y el control colonial" en sus próximas exposiciones, unas programaciones que ya estaban previstas antes del anuncio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de abrir un proceso de revisión de las colecciones de Museos Estatales que "permitan superar un marco colonial". Así, desde el Museo Reina Sofía se ha considerado "relevante" abrir de nuevo el capítulo 8 de la última presentación de su colección permanente, "Dispositivo 92. Puede la historia ser rebobinada?", dedicado "a posiciones críticas con el control colonial y a los efectos nocivos del imperialismo en las últimas décadas, con especial hincapié en Latinoamérica", informa Europa Press.

Mientras, el Thyssen-Bornemisza, que "lleva años" trabajando con el concepto de descolonización, inaugurará este próximo verano una exposición centrada en la huella colonial en las colecciones Thyssen. "El museo lleva años trabajando con el concepto de descolonización, con una perspectiva de revisión de sus colecciones, y programando exposiciones y performances con un carácter decolonial como las de Carla Hayes Mayoral, Amar Kanwar o Agnes Essonti, entre otros", según fuentes de la pinacoteca. Por parte del otro Museo Nacional, el Prado, pese a no contar con piezas relevantes de ese arte colonial, sí que se abordó hace dos años las relaciones entre España y América en el arte con la exposición 'Tornaviaje', con casi más de un centenar de piezas que indagaban en ese "prolijo intercambio".