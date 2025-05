Avelina Prat: "Todos hemos fantaseado alguna vez con tener otra vida"

Lo lleva hasta en el nombre: Avelina Prat es pura elegancia y exotismo. Esta arquitecta del cine construye sus películas con una sutileza desusada: la interiorista que decora su mente debe ser alguien con mucha personalidad y harto original. Ya sorprendió la valenciana en su estreno como directora con "Vasil", una historia distinta; y vuelve a dejar todavía un mejor regusto con "Una quinta portuguesa", donde lo geográfico, lo identitario y lo simbólico vuelven a jugar un papel fundamental.

Me llama la atención que tu primera película trata sobre un búlgaro en España, y ahora se cruzan un español y una africana en Portugal, una serbia en España...

Es un tema que me interesa bastante porque es como veo yo la realidad ahora mismo, sobre todo en Europa: miro a mi alrededor y veo gente de todas partes, escucho idiomas y acentos de todo tipo; siempre veo detrás de estas personas una historia, y, sí, creo que ahora mismo es uno de los grandes temas: la migración, los movimientos de unos sitios a otros...

Aquí se dan varias suplantaciones de personalidad o imposturas, ¿por qué este afán de los personajes en ocultar su pasado y en querer ser otros?

Una de las raíces de donde sale esta película es que todo el mundo en algún momento hemos fantaseado con tener otra vida: y lo hacemos a través del cine y la literatura; pero nuestra vida es muy reducida: sólo tenemos una y, como mucho, podemos hacer un cambio discreto de vez en cuando. De esa fantasía nace la voluntad de "qué pasaría si esa oportunidad apareciera delante de nosotros, cómo la aprovecharíamos".

La metáfora tiene mucho peso: que Fernando sea profesor de Geografía no es casual; incluso cuando se rompe el mapa lo hace por España y por Los Balcanes...

Siempre me gusta introducir muchas capas en las películas. En el cine todo o casi todo tiene un significado, está más o menos pensado. La rotura del mapa de Europa es muy significativa: para este personaje, que se haya ido su mujer, rompe todo su orden vital, sus referencias; de repente se siente absolutamente perdido. Pero la rotura de ese mapa va más allá: habla un poco de cómo está Europa en este momento.

Las dos películas que has dirigido están protagonizadas por personajes masculinos: ¿te sientes más cómoda con ellos?

A la hora de escribir personajes no diferencio. La próxima película, que la estoy escribiendo ahora, tiene dos protagonistas femeninas, por ejemplo. Pero me parece bonito que las directoras tratemos personajes masculinos desde nuestro punto de vista, y en estos casos es porque las historias se prestaban a ello: no fue ninguna decisión militante.

Pese a la relevancia de lo geográfico hay muchas localizaciones ambiguas, indefinidas.

Es una manera de contar que esta historia podría suceder en cualquier sitio, no anclada a una realidad muy concreta de una ciudad. En efecto, está rodada en Barcelona, pero creo que es una historia que puede contarse en cualquier ciudad grande, y yendo a Portugal a cualquier sitio rural pequeño. Esa es la idea.

También hay varios momentos de tensión sexual, pero al final no ocurre nada o hay una elipsis.

Supongo que quería hablar del amor en términos más globales: el amor a lo que te rodea, al entorno; no sólo a una persona como relación de pareja, sino a una persona con todo lo que significa: con el sitio en que se ubica, esa casa, la posible vida en Portugal o en Barcelona. Todo lo que acompaña. Quería que eso no ciñera la película y la hiciera más pequeñita, sino al contrario, hacer algo más amplio.

La aparición de nuevo de Ivan Varneb, protagonista de "Vasil", ¿es un guiño a esta?

¡Sí! Es un guiño, por supuesto. Y, luego, es que con Ivan trabajamos tan bien en ‘Vasil’ que me apetecía mucho volver a encontrarme con él y hacer este papel pequeñito que tiene mucho que ver con el personaje de Vasil: el personaje que retratamos ahora es un tipo que va por ahí recopilando historias.

