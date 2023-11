"Bull Run": el amor por las criptomonedas, a lo bonzo

A unos les dio por el yoga. Otros se pusieron a hacer pan. Ana Ramón Rubio (Valencia, 1985), directora ociosa a la fuerza por la pandemia y lo difícil que es sacar adelante una película en el cine español, decidió convertirse en una inversora con múltiples activos en criptomonedas. Así, como quien sigue un tutorial de YouTube para lograr el perro al sol sin dislocarse la cadera o levantar una masa madre sin crear armas biológicas. “Entré en esto con muchísimos prejuicios. Se trata de un mundo desconocido y hasta mal visto, porque no está nada regulado. Además, todas las noticias que llegan pasan por estafas, gente que se arruina o se vuelve adicta”, explica sobre el principio del proceso la realizadora, que en el sorprendente documental “Bull Run” narra su ascenso hacia el edén de los “cryptobros” (término, a veces despectivo, con el que se denomina a los inversores).

“Investigué mucho, para poder entender bien la tecnología. Mucha gente no sabe lo útil que es el blockchain”, apunta Ramón sobre el sistema de transacciones seguras sobre el que se cimenta todo el mundo cripto y que, en realidad y más allá de lo económico, es uno de los avances tecnológicos más importantes del siglo: ya no dependemos de la confianza de una entidad en otra, si no en un registro público e inalterable que está descentralizado y no puede ser hackeado. Y sigue: “Y luego está el asunto del bitcoin, que es una criptomoneda mucho más consolidada que las demás. No es lo mismo comprar acciones de una empresa reconocida que invertir en una de nueva creación. Todo se basa en estudiar proyectos y comparar tendencias. No se parece en nada a apostar, como cree mucha gente”, explica la realizadora, que aquí se unta de lo cripto a lo bonzo para construir un documental didáctico y sincero, aunque por momentos caiga en el proselitismo.

"Bull Run" es candidato a los Premios Goya en la categoría de Mejor Largometraje Documental y acaba de ser seleccionado en el DOC NYC de Nueva York COSABONA FILMS

Una deriva patológica

Quizá lo más interesante de “Bull Run”, y lo que lo ha llevado a citas como el CinemaJove de Valencia o el DOC NYC de Nueva York, pasa por la deriva emocional y patológica que narra Ramón sin miedo a la exposición. Desde el resquebrajamiento casi absoluto de su matrimonio, al deterioro de la relación con su padre (economista) o las sesiones con su terapeuta, la película explora las consecuencias más tóxicas de llevar la afición al límite: “No me di cuenta de esa vulnerabilidad hasta llegar al montaje. Todo lo personal fue cobrando más protagonismo, incluso llegando a disociar. Le decía al equipo si esa Ana no les parecía un poco patética. Ha sido duro, porque fue un gran choque de realidad exponerse a las miradas de la gente. Ha sido una montaña rusa”, completa la realizadora.

Así, entre testimonios de verdaderos magnates del criptomundo y la propia inmersión de la directora en el submundo, el documental nos regala remansos de comprensión por alegoría. Como el videoclip musical que protagoniza Lori Money, punto álgido del filme, y que también explica una sub-cultura que va mucho más allá del “trading” y las inversiones. ¿Se puede desligar el criptomundo, amante circunstancial del machismo de redes o la ultra-derecha, de sus adeptos más ruidosos? “Se puede. Porque no todo lo que hay en el mundo de las criptomonedas es lo que se ve. Muchas veces se nos olvida lo que hay más allá de la especulación, que hay países en los que las criptomonedas son útiles para escapar de la inflación acuciante o para disponer de una cartera digital en países con gobiernos autoritarios”, añade Ramón, pensando más en el uso benévolo que se le da en ciertas regiones de África más que en la manía autoritaria y anarco-capitalista de figuras como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que convirtió el BitCoin en moneda de curso legal. Esta misma semana, "Bull Run" llega a cines selectos como candidato al Goya al Mejor Largometraje Documental.