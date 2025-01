Calparsoro: "He centrado más mi carrera en el público que en mí mismo"

En la víspera del día de Reyes una tormenta de nieve sin precedentes asola España. En medio del caos de una autopista colapsada, un grupo de atracadores aprovecha la oportunidad para asaltar un furgón blindado.

Explica el cineasta vasco que, partiendo de un cine independiente, «dejé de escribir mis historias porque entendí que hay gente que lo hace mejor que yo, y me dediqué a lo que hago bien: dirigir». En estas tres décadas, Calparsoro ha podido dirigir hasta 29 historias cinematográficas, sumando largometrajes y series. Es por ello, por esa continuidad, que el cineasta nacido en Barcelona circunstancialmente, más allá de los premios y los reconocimientos del sector, asegura que «mi gran premio es poder seguir dirigiendo, haciendo lo que me gusta, y que encima sea reconocido por el público». «He centrado más mi carrera en el público que en mí mismo», resume este.

Aunque tenga otros elementos que la hacen distinta a las demás películas de Calparsoro, podemos adscribir a «Mikaela» dentro del subgénero predilecto de este director: el thriller de atracos. Sobre esta temática Calparsoro cuenta sus mayores éxitos: los filmes «Apaches» y «Cien años de perdón», y la serie «Asalto al banco central», recientemente estrenada en Netflix, con una muy buena acogida.

Pero tal y como cuenta el cineasta vasco «Mikaela», más allá del thriller de acción, «encierra un cuento tipo Dickens o, salvando las distancias, ‘Qué bello es vivir’». Y abunda este: «Fue un reto mezclar una historia de acción con una historia de personajes, donde al final el objetivo era que el espectador se quedara con una sonrisa. Ha sido un proyecto muy arriesgado, pero creo que funciona: es una película entretenida y humana, que tiene alma. Tiene todos estos elementos de cine de entretenimiento, pero tiene un mensaje; además hay un compromiso porque tiene una moral».

Resines bajo la nieve

Daniel Calparsoro es un director muy «de musas»: si en sus comienzos solía dar un papel protagónico a Nawja Nimri, con quien tan bien se entendían –era su pareja, de hecho–, con el tiempo es difícil ver una obra de Calparsoro que no esté protagonizada por Luis Tosar («Todos los nombres de Dios»). Para él, como un anuncio de Mahou tostada, la mayoría parecen tener la cara y el nombre de Luis Tosar. No así, en esta ocasión, donde–un buen actor al que tenemos ciertamente encasillado en la comedia desde la serie «Los Serrano»–. De Resines, Calparsoro dice que no cree que Leo, su personaje, «pudiera haber sido otra persona.es capaz de interpretar el lado oscuro, despierta empatía y genera ternura. Tiene la edad perfecta para el personaje y viene de vuelta de todo: no se me ocurrió un actor más apropiado».