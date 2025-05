Cannes aplaude la última "Misión imposible" con un Cruise espectacular

Casi treinta años después del estreno de la primera "Misión imposible", la saga parece llegar a su fin (¿o no?) con "The Final Reckoning" ("Sentencia final"), una película presentada este miércoles en el Festival de Cannes, donde fue muy bien recibida pero no entusiasmó pese a la demostración de fuerza de Tom Cruise. Al finalizar la proyección de gala, el público que llenaba la sala dedicó al equipo una ovación de casi seis minutos, una cifra nada exagerada para lo que suele ocurrir en Cannes. Y las mas de dos horas y media de metraje se hicieron largas para muchos, con algunos abandonos de la sala.

Pero lo que quedó claro es que Cruise a sus 62 años da toda una lección de resistencia física porque, como siempre hace, ha grabado él todas las escenas de acción, sin valerse de un especialista. Una larga secuencia en un submarino, que se recreó en un estudio y obligó a la construcción de una gigantesca maqueta, o una espectacular persecución aérea con el actor haciendo acrobacias sobre un avión de hélices, son los dos ejemplos más significativos que demuestran el trabajo del actor.

Y su buen estado físico también queda patente en las numerosas ocasiones en las que Cruise aparece en calzoncillos en la película, incluida una más que increíble buceando a pulmón en las aguas del mar de Bering bajo una capa de hielo. Una historia enrevesada, que pone al mundo en riesgo de desaparecer o de ser controlado por una inteligencia artificial, y escenarios espectaculares -se ha rodado en Sudáfrica, Noruega o Puglia (Italia)- se combinan con grandes persecuciones para un filme que recae enteramente sobre Tom Cruise.

Todo vale en una película que busca el espectáculo y que estaba planeada como el final de una saga, aunque hoy en una charla en el festival, el actor no quiso responder sobre si hay o no un futuro para más misiones imposibles. La película, que se estrena entre el 21 y el 23 de mayo en todo el mundo, es la segunda parte de "Dead Reckoning Part One" ('Sentencia mortal Parte uno', 2023), que recaudó 571 millones de dólares en todo el mundo, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

La buena recepción recibida hoy en Cannes animó mucho al equipo sobre las perspectivas en taquilla y su director, Christopher MacQuarrie, se mostró especialmente emocionado.

"Esta respuesta es la razón por la que lo hacemos. Ustedes son la razón por la que lo hacemos. La experiencia en la gran pantalla es la razón por la que lo hacemos", dijo McQuarrie en un largo discurso en el que recordó que las dos últimas películas de 'Misión imposible' tardaron más de siete años en completarse, con una pandemia y dos importantes huelgas en Hollywood de por medio.

"Esta película no sería posible sin el duro trabajo de todas y cada una de las personas que están aquí presentes. Es el elenco más extraordinario del mundo", agregó el director.

Sobre Cruise dijo: "De niño, no encajaba y gran parte de mi vida se basaba en juegos de imaginación. Luego crecí y he tenido la oportunidad de tener mi propia figura de acción", provocando las risas del actor.

Cruise fue mucho mas breve y afirmó que está "muy agradecido por 30 años de poder entretener con esta saga". "Cada paso del camino, lo que has hecho y cómo lo has expandido, simplemente superó nuestras expectativas. Tengo muchas ganas de hacer muchas otras películas contigo", agregó, dirigiéndose a MacQuarrie.

Junto al director y el protagonista estuvieron gran parte del elenco del filme, como Simon Pegg, Hayley Atwell, Esai Morales, Pom Klementieff, Angela Bassett, Hannah Waddingham o Tramell Tillman, que antes de la proyección desfilaron por la alfombra roja al son de la famosa música de 'Misión imposible' interpretada por una espectacular orquesta situada en las escaleras del Grand Théâtre Lumière.