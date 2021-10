Los Baldwin, la última saga de Hollywood entre focos, drogas y Donald Trump

Cultura

Ni el dinero ni la fama llevan intrínseco que otorguen la felicidad, y esto bien lo sabe la familia Baldwin. Hubo una época, más ochentera y noventera, en la que era complicado ver una película en cuyo reparto no figurara el apellido Baldwin. Los hermanos Alec, William, Stephen y Daniel estaban en su momento álgido, compitiendo por el mejor papel y, cómo no, el mejor sueldo. Pero no eran los únicos de la familia, pues también tenían dos hermanas, que prefirieron permanecer en la sombra, Jane y Elizabeth. No obstante, si siempre se ha hablado de alguien de esta saga familiar, ese es Alec Baldwin, ahora copando titulares y, quizá, más que nunca: el actor protagoniza hoy las redes sociales ante la noticia de un trágico accidente. Durante el rodaje de la película “Rust”, el actor ha matado por accidente a una directora de fotografía, pues habría disparado por error munición real.

Si bien los Baldwin siempre han sido de armas tomar, quizá hoy “las Baldwin”, las primas e hijas de los cuatro varones, les hayan superado. Son, sobre todo, las más mayores las que destacan: Hailey, Ireland, Kahlea y Alaia. Las dos primeras, primogénitas de Stephen y Alec, prefirieron buscar el dinero y la fama a través de las pasarelas, sin renegar el apellido, pero tampoco teniendo que ser “las hijas de...”. No obstante, en los genes de los Baldwin debe residir la polémica, pues ambas han protagonizado sonados problemas, romances y matrimonios, repitiendo los patrones que sus padres y tíos realizaban hace años.

Alec Baldwin se casó con Kim Basinger, estando juntos entre 1993 y 2001. Casi nueve años de matrimonio que terminó siendo un desastre, pues resultó en una guerra que a Baldwin le costó más de un millón de dólares. Si bien Ireland siempre ha sido la niña de sus ojos, la descendencia de Alec no cesa, pues en 2020 tuvo a su sexto hijo, el quinto junto a Hilaria Thomas. Hoy es, probablemente, una de las figuras televisivas más reconocidas en Estados Unidos.

Todo parecía indicar que la gran Ireland iba a ser la estrella de la juventud de la saga familiar, hasta que llegó Hailey. Algo parecido a lo que ocurrió con Alec y William, pues cuando éste irrumpió en la escena cinematográfica, acaparó todas las atenciones. Sin embargo, si bien Alec siempre se ha mantenido en la cumbre, la carrera del tercero de sus hermanos se terminó diluyendo y dedicándose a su familia: tiene tres hijos con Chynna Phillips, de los que despunta la mayor, Jameson, de 19 años.

Alec Baldwin y su mujer Hilaria Baldwin FOTO: Shannon Stapleton REUTERS

Hailey es hija de Stephen, y actualmente la Baldwin joven más popular. Tras protagonizar hace pocos meses la boda del año, cuenta con millones de seguidores en Instagram y una carrera como supermodelo de ensueño. Un liderazgo que hereda de su padre, pues Stephen, junto a Alec, fue un actor bastante respetado, e interpretó papeles reconocidos como en “Los sospechosos de siempre”. Si bien lleva algunos años inactivo, nunca deja el cine.

Si hay algo en que ambos hermanos se enfrentan, es respecto a Donald Trump. Alec siempre se ha mostrado muy crítico y contrario a cualquier política del ex presidente de Estados Unidos, mientras que Stephen siempre se ha definido como defensor suyo. Ha criticado las imitaciones que Alec ha hecho del presidente, pues “no tiene razón de meterse con Melania ni con sus hijos. Hay que dejar en paz a la familia”. Dolor de cabeza de Stephen al que se le une su declaración en quiebra, en 2009, alegando que tenía deudas de más de 2 millones de dólares.

Con esto, si bien pasa desapercibida, la mayor de las primas Baldwin, Kahlea, de 36 años, también ha dado de qué hablar. Se define como “ciudadana comprometida”, y es hija de Daniel, el, quizá, más problemático de la familia. Se declaró adicto a la cocaína entre 1989 y 1998, así como fue arrestado en varias ocasiones y su corazón nunca se ha estabilizado, pues tiene cinco hijos con cuatro esposas diferentes. Participó en realities para perder peso y dejar las drogas, así como no ha dudado nunca en contar en público sus detenciones por correr desnudo por hoteles de Nueva York.

No fue Daniel el único que sufrió por las drogas, pues el gran Alec también tuvo una sobredosis. En 2017, en una entrevista Baldwin reveló que él también tenía una adicción a las drogas al comienzo de su carrera. “Tuve una sobredosis de drogas, que he mantenido en privado durante años, años y años. Me volvió sobrio cuando estaba a punto de cumplir 27 años, y esos dos años que viví en ese periodo blanco y caluroso, como un drogadicto y bebedor diario, fue un momento difícil. Había mucho dolor”.

Es evidente, por tanto, que los Baldwin, la última saga familiar de Hollywood al completo, no solo han llamado la atención por sus trabajos y sus actuaciones, sino por sus agitadas vidas personales. Desde las luchas personales entre los propios hermanos hasta las amenazas de muerte de una miembro de la familia: para más pesadilla de Daniel, su ex esposa, Joanne, al enterarse de que Baldwin pidió el divorcio, se volvió loca, “y amenazó con matar a Daniel frente a sus hijos, con su hija preguntando, ‘¿mamá nos va a matar?’”, según informó TMZ.