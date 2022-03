La relación matemática entre la taquilla y ganar un Premio Oscar

“Titanic” se estrenó el 8 de enero de 1998, y parecía estar predestinada al éxito. La historia de amor irrefrenable, mezclada con el desastroso naufragio del navío, protagonizada por unos icónicos Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, obtuvo una repercusión inigualable. Ya no en cuanto a la positiva crítica y la tendencia a convertirse rápidamente en un clásico del cine, sino también en términos de taquilla: en total, la cinta recaudó 2.202 millones de dólares, de los cuales 44 millones vinieron desde España. Más tarde, vinieron los premios: en los Oscar de aquel año, celebrados un 23 de marzo, recibió 14 nominaciones, de las cuales ganó 11 estatuillas -igualando a “Lo que el viento se llevó”-, figurando entre ellas la de Mejor director, Mejor película, Mejor banda sonora y Mejor diseño de producción. Aquí se hacía evidente una regla que muchos expertos sostienen: lo que una película gana en taquilla es directamente proporcional matemáticamente a que se alce con el Oscar a Mejor película.

Según ciertas estadísticas, durante la historia de los galardones se ha comprobado que ya no importa el talento, la perfección de producción de una cinta, pues si no has recaudado lo suficiente en taquilla, nada tienes que hacer en los premios de la Academia de Hollywood. También fue el caso, por ejemplo, de “El señor de los anillos: el retorno del Rey” (2004): recaudó en taquilla 1.146 millones de dólares, y se trata, tras la cinta de Cameron y “Ben-hur” (1959), de la más galardonada de la historia. Hizo un pleno: de 11 nominaciones, la película dirigida por Peter Jackson se alzó con 11 estatuillas, de las cuales una era a Mejor película.

Lo mismo ocurrió en 2001 con “Gladiator”, que recaudó 460 millones de dólares y ganó el Oscar a Mejor película, así como “El discurso del rey” (2011) obtuvo 427 millones y la misma estatuilla. De manera más reciente, “Parásitos”, de Bong Joon-ho, con un presupuesto de 11 millones de dólares, recaudó 263 millones de dólares y el Oscar a Mejor película.

¿Una relación casual?

No obstante, hay expertos y estudios que aseguran que esta relación es casual, y para nada nítida, pues influyen dos factores que la alteran: no siempre la película que más se ve es la mejor premiada, y han entrado en juego las plataformas de “streaming”. En cuanto a lo primero, fue el caso, en 1999, de “Rescatando al Soldado Ryan”, que recaudó casi 200.000 millones de dólares más que “Shakespeare in love”, rozando los 500 millones, y sin embargo esta última ganó el Oscar a Mejor película.

De esta manera, y de seguir la tendencia de películas como “Titanic” o “Parásitos”, las cintas nominadas a Mejor película en la 94ª edición de los Oscar, que se celebra este domingo en Los Ángeles, y exceptuando las estrenadas en plataformas -es el caso de “Don’t look up” y “El poder del perro”, disponibles en Netflix-, tendrían las siguientes opciones de alzarse con el prestigioso galardón, según lo que han recaudado hasta ahora: