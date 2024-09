Alejo Sauras, a por los cien millones de euros en monedas digitales

Manuel Sanabria y Carlos Villaverde llevan hoy a las salas de todo el país «Hotel Bitcoin», su nueva comedia protagonizada por Alejo Sauras, Canco Rodríguez, Marta Hazas, Pablo Chiapella, Vanessa Romero, Mauricio Ochmann y Leonor Lavado. Cuenta la historia de un grupo de amigos que encuentra 100 millones de euros en bitcoin, un golpe de suerte que les llega tras varios fracasos en su intento de alumbrar un negocio próspero.

«Pobre de aquel que no haya fracasado nunca», dice Sauras a LA RAZÓN en relación a todo lo que uno puede aprender tras un mal golpe. «O te hundes o sigues hacia adelante. En Estados Unidos se alienta mucho a la gente a emprender nuevos proyectos, y si no consiguen llevarlos a cabo no pasa nada, no se te ve como un fracasado, sino como un emprendedor», añade su compañero Canco.

La cinta expone en clave de humor los dilemas morales a los que cualquier persona se enfrentaría al encontrarse con esa cifra de la noche a la mañana, una situación sobre la que Rodríguez y Sauras reflexionan: «¿Cómo gestionas que después de 30 años trabajando por 2.000 euros al mes, de repente te caigan 100 millones? Ahora, los 2.000 euros no valen nada, y eso significa que tu trabajo acaba de perder todo su valor. Gestionar eso es muy complicado, así que mi primera reacción sería no hacer nada y estudiar cómo enfrentarme a eso», asegura un cauteloso Alejo, mientras que su colega de reparto tiene más claro en qué invertiría tanta fortuna con una visión algo pesimista: «En seguir trabajando y producir mis propias obras y proyectos, pero sobre todo ganaría tiempo. También es verdad que la vida se puede complicar más cuando se tiene mucho dinero, porque aumentan las responsabilidades, y al final se desestructura todo, acabas solo, te alcoholizas y explota tu mundo (risas)».

Un fotograma de "Hotel Bitcoin" Imdb

Más romántico se muestra, en cambio, al desvelar cuál fue el golpe de suerte que le cambió la vida: «Conocer a mi mujer. Ella ha conseguido optimizar mi energía, mi vida y mi talento, y lo mejor de todo es que me ha traído un hijo al mundo». Igual de enamorado, pero de su profesión, se confiesa Alejo Sauras: «Mi mayor golpe de suerte ha sido dedicarme a esto. Mi trabajo me ha permitido vivir la vida que he querido, ser feliz y hacer lo que me da la gana. No es cuestión de dinero, sino de posibilidades. Yo llevo muy mal la rutina, y tener que trabajar desde septiembre hasta agosto, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes… Eso a mí me mataría. Mi profesión, en cambio, tiene todas las cosas que me gustan. Hoy trabajo en un sitio y mañana en otro, hoy hago un personaje y luego uno totalmente diferente, conozco mucha gente, cada día tengo unos compañeros nuevos…». Canco le matiza, entre risas: «A lo mejor necesitas terapia. Eso es miedo al compromiso».