Bobi Wine, la historia nominada a los Oscar que podría acabar con la represión en Uganda

Bobi Wine es mucho más que ritmos de reggae y afrobeat. El músico, reconocido en la música africana por temas como "Funtula" o "Kyarenga", es símbolo y principal rostro de la lucha por la democracia en Uganda, su país, que vive bajo represión política. Sus esfuerzos por alcanzar libertades y justicias no se han venido realizando a través de su música, sino que Wine decidió saltar al plano político, postulándose para presidente en 2020. No obstante, su campaña se vio frustrada por la violenta represión del régimen de Yoweri Museveni. Una obstaculización que provocó todo tipo de sufrimientos a Wine y su familia, quienes no obstante no se han rendido hasta el día de hoy. Y así lo pone en relieve el documental "Bobi Wine: the people's president". Este filme está nominado a Mejor largometraje documental en los próximos Premios Oscar, lo que favorece que esta historia de opresión y lucha salga de las fronteras de Uganda y se llegue a conocer a un nivel mundial.

Rodada durante cinco años, la película retrata el ascenso del músico y también actor en la política, así como la formulación de su candidatura a la presidencia. Durante dicha campaña, se muestra en el documental cómo sufre todo tipo de torturas, así como detenciones y la pérdida de seres queridos. No obstante, a sus 41 años recién cumplidos no tira la toalla. Es más, asegura en una entrevista con "National Geographic" que continuará a pesar de los peligros: "Corro el riesgo porque sé que hay esperanza de que las cosas cambien algún día. Darme por vencido sería traicionar a 45 millones de personas", asegura.

Según el equipo del documental y el propio Wine, puede que este documental, unido con la nominación al Oscar, esté contribuyendo de alguna manera a que se aminore la furia del régimen de Museveni. Moses Bwayo, codirector de la cinta, subraya cómo "la mañana en que se anunció la nominación, Bobi, su esposa Barbie y sus hijos llevaban más de una semana de arresto domiciliario. Pero cuando llegó la noticia, los militares y la policía se retiraron de su casa". Por su parte, el propio Wine explica que "esta película nos ha dado otra oportunidad de vida, porque ahora sabemos que, por muy brutal que sea, el régimen sabe que el mundo está mirando", así como cree que el filme ha conseguido que el gobierno "muestre un poco de moderación".

El músico no descarta volver a presentar su candidatura para las elecciones de 2026, volviéndose a elevar como cara visible de la oposición al régimen de Museveni, quien lleva en el poder desde 1986. Su gobierno, marcado por la corrupción y los abusos contra los derechos humanos, eliminó en 2017 el límite de edad presidencial, lo que le permitió continuar dirigiendo Uganda. "El primer día que sea presidente será el día en que mi país deje de ser un régimen militar autoritario. La educación, la atención sanitaria y la agricultura serán nuestras prioridades", promete Wine.