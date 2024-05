George Clooney: de estrella de Hollywood a activista

George Clooney nació un día como hoy pero de 1961 en Kentucky. Aunque es conocido por su carrera como actor este también se dedica a la dirección y es activista político.

Antes de dedicarse al mundo de la actuación, el americano decidió estudiar periodismo en su Estado natal, pero no acabó la carrera y empezó a realizar diferentes trabajos como albañil o vendedor. No fue hasta 1978 cuando apareció por primera vez en la pequeña pantalla como extra para "Centennial", una miniserie de televisión.

Después de este trabajo aparecería de nuevo en series como "The Facts of Life" o "The Golden Girls" hasta que su fama llegó interpretando al doctor Doug Ross en la serie de 15 temporadas de la NBC "Urgencias". Debido a esta serie el actor fue nominado a los Premios Emmy dos veces en 1995 y 1996 y tres veces en los Globos de Oro, ambos en la categoría "mejor actor de una serie de televisión dramática".

Tras su éxito en "Urgencias" empezó a realizar películas como "Abierto hasta el amanecer" (1996) o "El pacificador" con Nicole Kidman. En 1997 formó parte de DC en la película "Batman y Robin", en la que hizo del famoso superhéroe, filme que no recibió buenas críticas pero consiguió recaudar más de 230 millones de dólares en taquilla. El propio Clooney ha hablado mal de la cinta en diversas ocasiones.

Entre sus películas más importantes está "Ocean's Eleven" (2001) y "Syriana" (2005) con la que ganó un Óscar en la categoría de "mejor actor de reparto" de ese año. Además, ha dado su voz a animaciones como "Fantástico Sr. Fox" (2009).

Como director ha realizado diferentes películas como "Confesiones de una mente peligrosa" (2002), en la que también actuó, "Buenas noches, y buena suerte" (2005), "Los idus de marzo" (2011) y la última de ellas "The Boys in the Boat" (2023). En 2012 produjo la película "Argo" con la dirección de Ben Affleck, que ganó "mejor película" en los Premios Óscar, en los Premios Globo de Oro y en los BAFTA. Como guionista ha participado en películas como "Cielo de medianoche" (2020).

Como activista político Clooney es desde 2008 Mensajero de la Paz en Naciones Unidas y ha participado en diferentes protestas como la de marzo de 2012 enfrente de la Embajada de Sudán en Estados Unidos , en la que fue arrestado. Además, también recaudó fondos para los terremotos de Haití en 2010, los atentados de 11-S y para el océano índico en 2004.

Es conocido mundialmente por sus campañas publicitarias con la marca de café "Nespresso", con quien, además de pronunciar su famosa frase "What else?", realizó una campaña en 2022 concienciando del cambio climático.