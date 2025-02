"Hay nominados a los Oscar que no pueden pagar el alquiler": el director de "The Brutalist" se sincera sobre su mala situación financiera

tanto él como muchos de sus compañeros nominados están experimentando graves dificultades en términos económicos. "The Brutalist" es una de las películas más aclamadas del año. Protagonizada por Adrien Brody y dirigida por Brady Corbet, la cinta figura como una de las grandes favoritas de cara a los Premios Oscar, habiendo ya triunfado con otros galardones como los Bafta o los Globos de Oro. No obstante, no parece ser ello suficiente, al menos, para su director (en términos financieros). El cineasta se ha sincerado en una entrevista concedida al podcast "WTF", de Marc Maron, y ha asegurado queen términos económicos.

ganamos cero dólares en las dos últimas películas que hemos hecho". Algo llamativo pues, de nuevo, la de Corbet se trata de una de las cintas del año, obteniendo 10 nominaciones a los Oscar. Corbet ha confesado que "no he ganado ni un dólar" con "The Brutalist" . "Acabo de dirigir tres anuncios en Portugal, y es la primera vez que gano dinero en años". Añade que, además, junto a su esposa la productora Mona Fastvold

no pueden pagar el alquiler. El presupuesto para "The Brutalist" fue de 9,6 millones de dólares, y hasta la fecha la cinta ha llegado a recaudar unos 30 millones de dólares. No obstante, no se trata de cifras positivas para Corbet pues, según explicó en la citada entrevista, "en realidad he quedado a cero. Tuvimos que vivir con un sueldo de hace tres años. He hablado con muchos cineastas que tienen películas nominadas a los Oscar este año y que

A esto se le añade que, según el cineasta, no reciben ningún tipo de pago por la promoción de sus películas. Además, durante estos viajes entre festivales y estrenos, denuncia que "no he tenido ningún ingreso desde que la película se estrenó en septiembre, porque no tengo tiempo para ir a trabajar. Ni siquiera puedo aceptar un trabajo de guionista en este momento". "Trabajamos siete días a la semana. No hay límites. Viajamos constantemente, y sábados y domingos incluidos. No he tenido un día libre desde Navidad, y eso que sólo fueron cuatro días", lamenta Corbet.