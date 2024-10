Al Pacino desvela que estuvo a punto de morir

En entrevistas con el "New York Times" y la revista "People" publicadas el fin de semana, el actor de 'El Padrino' y 'Scarface', de 84 años, detalló su experiencia con la covid, que contrajo en 2020 antes de que hubiera una vacuna disponible. Al Pacino reveló que casi muere por el virus, diciendo que "no tuvo pulso" durante varios minutos: "Dijeron que había desaparecido. Era así: estás aquí, no estás. Pensé: 'Vaya, ni siquiera tienes tus recuerdos'. No tienes nada. Una papilla extraña", dijo al "New York Times".

El actor recordó que "no se sentía bien, inusualmente mal", y recordó haber tenido fiebre y deshidratación antes de perder el conocimiento. "Estaba sentado allí en mi casa y me había ido".

Llegó una ambulancia y se despertó con un equipo médico en su sala de estar, que incluía a seis paramédicos y dos médicos: "Llevaban unos trajes que parecían sacados del espacio exterior o algo así", dijo. "Fue un poco impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y decían: 'Ha vuelto. Está aquí'".

En declaraciones a "People", Al Pacino se preguntó si realmente había muerto, a pesar de que una enfermera confirmó su falta de pulso. "Pensé que había experimentado la muerte. Puede que no... No creo que haya muerto. Todo el mundo pensaba que estaba muerto. ¿Cómo podía estar muerto? Si estaba muerto, me desmayé".

El ganador del Oscar confirmó al "New York Times" que "no vio la luz blanca ni nada" y que "no hay nada allí" después de la muerte, aunque la experiencia provocó cierta reflexión existencial: "Como dice Hamlet, 'ser o no ser'; 'El país desconocido de cuyos confines ningún viajero regresa'. Y dice dos palabras: 'No más'. No había más. Te fuiste. Nunca había pensado en eso en mi vida", confesó el actor. "Pero ya sabes, actores: suena bien decir que morí una vez. ¿Qué es cuando ya no hay más?".

Eso sí, cuando "People" le preguntó si aquel encuentro con la muerte había cambiado su forma de vida, respondió: "En absoluto", contestó sobre una experiencia que contará en sus próximas memorias, 'Sonny Boy'.