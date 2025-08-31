¿Cómo debe decirse "posvacacional" o "postvacacional"? Apunten

En los medios de comunicación y en los grupos de mensajería o redes sociales se verán estos días frases como estas: “Realizar una adaptación progresiva a la rutina ayuda a gestionar el síndrome postvacacional”, “Volver a hacer deporte es uno de los propósitos postvacacionales más comunes” o “Cuatro planes para no caer en la crisis postvacacional”. Pero ¿cómo debemos escribirlo: es "posvacacional" o es "postvacacional"? La RAE lo aclara.

“Posvacacional” es la forma preferible del adjetivo referido a lo posterior a las vacaciones, mejor que “postvacacional”, según recuerda la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE. De acuerdo con la ortografía académica, con el sentido de ‘detrás de’ o ‘después de’, el prefijo “post-” cuenta con la variante simplificada “pos-”, forma esta última que se recomienda emplear con preferencia. Se encuentra una excepción a esto en las palabras que empiezan por “s”, con las que lo indicado es mantener la grafía “post-” (“postsorteo”, “postseparación”...) para evitar la secuencia “ss”.

Por tanto, y dado que “vacacional” empieza por “v”, la forma más indicada para hablar de lo relacionado con el periodo que sigue a las vacaciones es “posvacacional”. Así pues, en los ejemplos lo más recomendable habría sido escribir “Realizar una adaptación progresiva a la rutina ayuda a gestionar el síndrome posvacacional”, “Volver a hacer deporte es uno de los propósitos posvacacionales más comunes” y “Cuatro planes para no caer en la crisis posvacacional”.