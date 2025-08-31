Riojafórum acogerá el 6 de septiembre la gala de clausura de la Academia López Infante, a beneficio de VencELA y FARO

Riojafórum acogerá el próximo día 6 de septiembre, a partir de las 20 horas, la gala de clausura de la Academia López Infante de Logroño, una cita que va a tener carácter benéfico, a favor de VencELA y FARO. Grandes artistas, un programa único lleno de talento y últimas entradas disponibles. La escuela decana de La Rioja cierra sus puertas tras 57 años de historia.

Un evento muy especial con el que la academia más veterana la comunidad -y una de las pioneras en España- dice adiós bailando. Reunirá sobre el escenario a extraordinarios profesionales de la danza de nuestro país que realizarán un recorrido multiestético por todos los estilos que han dado vida a esta escuela: hip hop, ballet clásico, flamenco, claqué, danza española, contemporánea, etc.

Así, estarán nombres como Millán de Benito, Yanira Ruiz, Saúl Olarte, Tony Leiva, Carla Pulpón, Lisbet García, Juan Pereira, Celeste Cerezo, Raúl de Remedios o Iván Navarro, hasta superar una treintena de artistas. Todos los beneficios obtenidos con la venta de entradas se destinarán a colaborar con las asociaciones VencELA Rioja y FARO para apoyar su importante labor.