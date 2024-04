Courtney Love, ex-mujer de Kurt Cobain, contra las mujeres de la industria musical: Taylor Swift "no es importante"

Courtney Love, conocida por ser parte de la banda estadounidense "Hole" y haber estado casada con el cantante de "Nirvana" Kurt Cobainha arremetido contra diferentes mujeres de la industria musical en una entrevista para el periódico londinense "The Standard". Además de Taylor Swift, no se libraron de sus comentarios Madonna, Beyoncé y Lana del Rey.

Love se atrevió a decir que Taylor Swift "puede ser un sitio seguro para las chicas, probablemente es la Madonna actual, pero no es interesante como artista". "Taylor no es importante", añadió. Esto ha sorprendido a la audiencia, pues la cantante subió hace dos años una publicación a redes sociales felicitando a Swift.

Después de hablar de ella, continuó diciendo que Madonna tampoco era de su agrado: "“I don’t like her and she doesn’t like me” ("No me gusta y yo a ella tampoco").

El nombre de Beyoncé también apareció en la entrevista con el periódico, Love asegura que no le gusta "Cowboy Carter", el nuevo álbum de la artista. "Como concepto, me encanta", dice, apreciando el hecho de que las mujeres negras ahora "estén en espacios donde antes solo se les permitía a las mujeres blancas". El problema de Beyoncé para la artista es que: "tan solo no me gusta su música".

Sobre Lana del Rey , aunque asegura que le gustaba hasta "‘Take Me Home Country Roads", diciendo que tuvo que dejar de escucharla porque estaba siendo una influencia para su propia música, dice que "debería hacer un descanso de siete años".

"Es genial que que haya mujeres tan exitosas en la industria musical" dice Love, pero opina que todas "están clonadas, hay demasiado música", "son iguales". Spotify, según la cantante, "bombardea" con música que "es exactamente igual".

Esta no es la única polémica de Love, pues ya habló mal de Olivia Rodrigo diciendo que esta le robó la idea de su álbum "live through this". En los 90 habría consumido drogas mientras estaba embarazada y tras la muerte de Kurt Cobain se metió en problemas legales con Krist Novoselic y Dave Grohl , integrantes de "Nirvana", por obtener los derechos de autor de las canciones de la banda.