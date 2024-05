Crítica de "Iris": ojalá lloviesen hombres ★★★

Directora: Caroline Vignal. Guion: C. Vignal, Noémie de Lapparent. Intérpretes: Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne De Baecque, Sylvain Katan. Francia, 2024. Duración: 97 minutos. Comedia romántica.

No, si se veía venir desde que arranca la película, cuando Iris recibe un vigoroso masaje osteópata (el señor está bien, admitámoslo) y la protagonista parece a punto de experimentar un orgasmo. Y eso que está casada con un hombre estupendo, aunque volcado excesivamente en el trabajo, dos hijas estudiosas y modositas, y posee una clínica dental con éxito. Pero hay un pequeño detalle: la última vez que hizo el amor con su pareja fue hace cuatro años. Como lo leen. De ahí que decida acudir a una aplicación de citas, liarse, pero bien, la manta a la cabeza y, al ritmo de una música setentona, mantener relaciones con unos cuantos tipos dispares, de un estudiante al sadomasoquista frustrado. De hecho, debo confesar que el filme dirigido por Caroline Vignal me recuerda a los españoles de dicha década con la diferencia de que entonces los infieles eran ellos aunque luego descubriesen que, como la mujer de uno, no hay otra por mucha delantera que se ponga por delante. Sin contar con que la presente producción incluye la recurrente lectura feminista, aun cuando todo el lío de que el no es no aunque de vez en cuando está muy bien responder que sí quede un tanto ambiguo. Si a la historia le suman un gracioso número musical mientras atrona, en francés, o sea, menos, la rabiosamente popular canción «It’s Raining Men», obtendrán como resultado una comedia (algún que otro momento resulta gracioso, la verdad) romántica más conservadora de lo que podrían imaginar en un principio. En el fondo, los Ozores no andan tan lejos.

Lo mejor: me hace gracia que recuerde a ciertos filmes españoles de los años 70 aunque al revés

Lo peor: a poco que se va desarrollando la película sabemos que acabará como lo hace