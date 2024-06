Crítica de "Revolución Bitcoin": ¿La falsa moneda? ★★1/2

Dirección y guion: Juan Pablo Mejía. Intervienen: Ricardo Salinas Pliego, Andrés Herzog, Cristina Carrascosa... España, 2024. Duración: 90 min. Documental.

Bitcoin: «Moneda digital». Así de rápido lo despacha el diccionario de la Real Academia Española, aunque el tema se las trae. Y, la verdad, el documental de Juan Pablo Mejía, una apenas mal disimulada defensa del susodicho invento, no termina de aclarar el futuro que le espera a esta polémica divisa descentralizada de un sistema de pago​​, sin banco central o administrador único concebida en 2008 por una persona bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Los testimonios de numerosos expertos (hay pocos, muy pocos, negativos) en la materia sobre el potencial transformador de Bitcoin se suceden mientras subrayan que es una de las grandes revoluciones de este tiempo y, en varios países, visitan montados en una camioneta localidades pequeñas para contar sus bondades y repetir que no somos dueños de nuestro propio dinero y que gracias al Bitcoin la sociedad será más justa y no existirá la corrupción. Eso, por desgracia, habría que verlo.

Lo mejor: quien no conozca de qué va esto del Bitcoin se puede hacer una idea aproximada

Lo peor: los testimonios contrarios sobre este controvertido tema son pero que muy escasos