Crónica de una noche con sorpresa histórica: "El 47" y "La infiltrada" se reparten los Goya ex aequo

imperial en su naturaleza de gigante andaluz desnudo y consciente de su condición heredada de la belleza nazarí, se desperezaba del día para acoger una noche que se vaticinaba torera –y no precisamente por los trajes de luces– la 39ª edición de los Premios Goya. Alfombrada desde hace semanas con el protocolario misterio costumbrista y litúrgico de las calles donde vivían las manolas de Lorca, esas que iban a la Alhambra solas con la única compañía de dos garzas y una paloma, Granada y consciente de su condición heredada de la belleza nazarí, se desperezaba del día para acoger una noche que se vaticinaba torera –y no precisamente por los trajes de luces– la 39ª edición de los Premios Goya. "Hemos venido a dar una vuelta por aquí por si vemos a alguien" comentaba una de las centenares de personas anónimas que se agolpaban de forma masiva y atropellada en el Eurostars situado justo enfrente del Palacio de Congresos de la ciudad, sede encargada de acoger este año la gran noche del cine español, apelando a esa indolencia agazapada y tierna tan del sur que sirve para asumir que si no veían a ningún famoso de los que se estaban alojando en la mencionada cadena de hoteles, tampoco pasaba nada, porque primero hemos venido a dar una vuelta y después a ver qué se cuece.

convivirían inesperadamente con el placer de compartir. Las primeras caras conocidas encargadas de pisar la alfombra roja que este año alargaba su extensión varios metros fuera del recinto por encima de una faraónica escalinata tenían que ver más con la cuota de gossip correspondiente –inevitables las caras de sororidad y comprensión desinteresada de las compatriotas femeninas cuando apareció Chiara Ferragni después del escándalo amoroso con su ya por suerte ex marido–, y con famosos fuera del campo cinematográfico como Laura Escanes o Melody, que con el componente social de los protagonistas reales de la gala y de los creadores de los títulos nominados que tan solo cuatro horas más tarde

ya habían arrancado el coche de "Thelma y Louise" con "El 47" de copiloto aventajado, que iniciaba su noche de discreto pero afianzado paseo victorioso con el emocionante premio como mejor actor de reparto para Salva Reina: "Gracias por darle voz a esos millones de andaluces que tuvieron que emigrar dignos, valientes, poderosos. Todo esto es gracias a la cultura", declaraba visiblemente exaltado el actor. Por suerte, el cariz de desfile de fiesta de fin de curso no tardó en empezar a modificarse hasta parecerse a la esperada celebración del séptimo arte e incluso a la de un concierto en pista y cuando nos dimos cuenta, teníamos la voz de un incombustible Miguel Ríos atornillada en nuestras cabezas inaugurando una gala muy musical, muy cantada y muy dilatada y rematando con un discreto "Free Palestina" al término de la actuación para minutos más tarde percatarnos de que Maribel Verdú y Leonor Watling, cómplices pero con un protagonismo como presentadoras ciertamente desdibujado.

En el transcurso de un primer tercio de la ceremonia en el que lo único que había conseguido insuflarle un poco de ritmo a la entrega era Alejandro Sanz versionando el mítico tema de Triana de "Abre la puerta" y la poderosa versión de Rigoberta del "Amor" como rayo de luz indirecta de Massiel porque de poco o nada sirvió el intento romantizado de todos los artistas locales (Dellafuente, Lola Índigo y el clan Morente al completo), cuyas actuaciones se condensaron juntas, rápidas, fugaces, como en fila india, la película de Marcel Barrena ya llevaba tres de los cinco galardones obtenidos, uno de ellos, de manera sorprendente, en el apartado de mejores efectos especiales.

Bendita milonga argentina

un talentoso Pepe Lorente ("hemos evocado el alma de un artista auténtico. Esto va para la madre de Mauricio. Como decía En forma de milonga argentina Javier Macipe agradecía otro de los cabezones más esperados, peleados y merecidos de la noche, el segundo para "La estrella azul" junto con el de mejor actor revelación para("hemos evocado el alma de un artista auténtico. Esto va para la madre de Mauricio. Como decía Atahualpa Yupanqui , "somos peregrinos de un sueño lejano y bello", declaraba el actor y músico), finalizando así un viaje, una travesía plagada de dificultades sobre la peripecia por Santiago del Estero del cantante zaragozano de Más Birras que culminaba con el homenaje devenido en verso al recuerdo de Mauricio Aznar: "Esto va por ti", dijo el cineasta minutos antes de que la música siguiera su curso libre.

el premio a la mejor banda sonora por su delicado y como siempre sobresaliente trabajo en "La habitación de al lado" –la cinta de Almodóvar que también añadió a su cartera de éxitos el Goya a mejor dirección de fotografía para Edu Grau–; salpicar al proyecto portador del arraigo más directo con este "bello reino", como definió Estrella Morente la ciudad de Granada, como es "Segundo premio" a través del galardón a mejor montaje y regar el bautismo de C. Tangana en el mundo del cine con el premio a mejor película documental por "La guitarra flamenca de Yerai Cortés". "Esta es una película que va sobre la comprensión y el perdón", declaró el recién inaugurado director. Soberana y suelta prosiguió hasta depositar su caudal en el Goya número doce que atesora Alberto Iglesias, que conseguía el premio a la mejor banda sonora por su delicado y como siempre sobresaliente trabajo en "La habitación de al lado" –la cinta de Almodóvar que también añadió a su cartera de éxitos el Goya a mejor dirección de fotografía para Edu Grau–; salpicar al proyecto portador del arraigo más directo con este "bello reino", como definió Estrella Morente la ciudad de Granada, como es "Segundo premio" a través del galardón a mejor montaje y regar el bautismo de C. Tangana en el mundo del cine con el premio a mejor película documental por "La guitarra flamenca de Yerai Cortés". "Esta es una película que va sobre la comprensión y el perdón", declaró el recién inaugurado director.

de la vigencia todavía activa de sus interpretaciones eternas. Y parado el afluente, llegaba el torrente en forma de recuerdo, primero de Walter Salles tras ganar con su maravillosa "Aún estoy aquí" como mejor película iberoamericana y después el de su propia hija, María Isasi: "A los directores que nos permitieron enamorarnos de Marisa Paredes. Pedro Almodóvar, Fernando Trueba y Arturo Ripstein ", señaló el cineasta brasileño. Todos lo hicieron, lo hicimos y seguiremos haciendo, a través de la evocación insuficiente,

"He tenido la madre más espectacular que he podido tener. Mi maestra, mi mejor amiga, con quien compartía la pasión por la vida. Ella me enseñado a caminar, a respirar, a leer, a pensar por mí misma. A ser fuerte y confiar también en mi fragilidad. A volar con el corazón en el puño. A pisar un escenario. A dignificar esta profesión. A ser generosa con los demás y agradecida. A saber refugiarme en la música, en la poesía, en el arte. A tener fe en que siempre se puede más y mejor. A batallar por lo justo, por lo de todos y todas. A no olvidar lo que no se debe olvidar. Y hablar por los que no pueden hablar. Y a luchar, a pesar del miedo aunque ella nunca parecía tenerlo", subrayó Isasi.

"Me preocupa el peligro del fascismo,

de un saludo ambiguo, los campos de concentración. Cuidado que vienen a caballo" Eduard Fernández

El soniquete de la gran noche transcurrió con la dilatación habitual de los Goya y con el cumplimiento hermoso de vaticinios esperados pero de repente, ocurrió algo inesperado que no tardó en adquirir cariz histórico: mejor actor protagonista para un inconmensurable Eduard Fernández por su papel en "Marco" que recibía el premio de la mano familiar de su hija Greta (en evidente estado de alerta por el exponencial crecimiento de los movimientos de extrema derecha); mejor actriz protagonista para Carolina Yuste por "La infiltrada" a pesar de lo disputado que estaba con Emma Vilarasau, el mejor guion original para un rapsoda confeso de nuevo cuño como Eduard Sola especializado en discursos durante las últimas semanas por "Casa en flames" e Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez a mejor dirección por la milagrosa "Segundo premio". "Me preocupa el peligro del fascismo, de un saludo ambiguo, los campos de concentración. Cuidado que vienen a caballo", advirtió el intérprete durante su discurso de agradecimiento.

Y esa sorpresa de última hora se consagraba con "El 47" y "La infiltrada" alzándose con el galardón a mejor película ex aequo repartiendo con generosidad el éxito conseguido. De esta forma, Granada se despedía dejando entre sus escenarios soñados un hecho histórico en la vida de los premios que no sucedía desde que en 1991 dos cortometrajes documentales, "Blanco o negro y "El viaje del agua" sufrieron la misma suerte.