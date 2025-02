Daniel Ibáñez: "Lo del Goya lo estoy viviendo como si le estuviese pasando a otra persona"

Daniel Ibáñez está atrayendo lo que merece. Su trayectoria como actor no empezó de la mano de para lanzarse a una exploración de la corporalidad mucho más intuitiva, libre y artística a través de la interpretación. Como en una de las frases escritas con el cuchillo dentro de la boca del último disco de la banda femenina Shego,Su trayectoria como actor no empezó de la mano de Isaki Lacuesta , pero sí ha sido la casuística alineación de astros a través de su afortunado encuentro en "Segundo premio" y su exorcizante encarnación de Jota de Los Planetas lo que ha conseguido ampliar la proyección de este joven de 29 años que renegó de las expectativas depositadas por su padre relacionadas con el campo de la medicina

Tras su paso por propuestas televisivas como "La edad de la ira" o "La valla", este hijo de la RESAD que comenzó a interesarse por el arte de actuar siendo niño, en el fulgor de esos días azules y ese sol machadiano de las clases de teatro de primaria en los que interpretar y vivir eran ejercicios igual de fáciles, dio el salto internacional con "Terminator: Destino Oscuro" y siguió con el lenguaje cinematográfico en "Las leyes de la frontera" de Daniel Monzón. Los ojos vivos, grandes y abiertísimos, como de pájaro sabio o misterio involuntario de Ibáñez se cruzan con los nuestros en la calidez de la librería Ocho y Medio, días antes de la gran noche para compartir impresiones ante su inminente nominación al Goya como mejor actor revelación, analizar las claves de su interpretación en la poética propuesta de Lacuesta y desgranar las claves de un lenguaje, el cinematográfico, que de momento sigue necesitando compaginar con el teatral en las tablas del Teatro Infanta Isabel (disciplina que le aporta "una sensación de inmanencia, de perdurar dentro de ti para siempre durante el momento en el que está sucediendo"), donde interpreta a Miguel Hernández, ese hombre que llamaba a la juventud que reluce y florece. La misma que le sonríe y protege a Ibáñez.

¿Qué evolución emocional has experimentado desde que te cruzas con el proyecto de Isaki hasta que suena el teléfono y te comunican que estás nominado como mejor actor revelación para los Goya?

Pues la verdad que muy intensa. Empezamos con las pruebas para el papel de Jota, me piden que trabaje el acento y que toque algunas canciones de Los Planetas, me desplazo a Granada, empiezo a familiarizarme con el equipo y me cogen. Me quedé sin tensión arterial –admite entre risas– y a partir de ese momento todo fue a mejor por un lado y a peor por otro porque fue un recorrido como te digo muy intenso el que vivimos con la peli. Pasa todo este proceso de sinvivir y de no saber si la película realmente va a salir o no siendo conscientes en todo momento de que estábamos haciendo algo muy especial, ganamos en Málaga y entendemos que está mereciendo la pena, nos comunican lo de los Oscar y por último, los Goya. Sigo sintiendo todo esto con incredulidad si te soy sincero, lo estoy viviendo como si fuera otra persona a la que le está sucediendo, no tengo consciencia de ir a los Goya, estoy un poco disociado aún.

Hay algo en la interpretación que ofreces de Jota profundamente oscuro y enigmático y doloroso y críptico pero también hermoso y lleno de luz. ¿Cómo fue para ti adentrarte en la configuración de alguien con una dualidad tan profunda y compleja sin poder contar con un testimonio directo de sus propias vivencias?

Complejo. Porque es verdad que al menos la idea que te meten a ti como actor cuando vas a hacer un trabajo muy exhaustivo de profundización en la etapa vital de alguien que no está muerto normalmente vas a tener la ayuda de la persona en cuestión. En este caso no fue así y tanto Isaki como Cristobal (el productor) no querían que yo me acercara a él porque me decían que la esencia del Jota que yo quería representar con veintipocos años no era la misma que la del Jota de ahora. Entonces a través de archivo y trabajando muchísimo el acento, que era algo que me preocupaba bastante hasta que conseguí convertirlo en una segunda naturaleza y estando en Granada no me podían ver como un farsante, fuimos aproximándonos. A raíz de lo que decías de la oscuridad, que estoy bastante de acuerdo, hay que tener en cuenta que soy un tipo distinto en ese sentido: Jota se mueve, mira, se relaciona de otra manera y este fue otro de los trabajos en los que insistimos mucho con Isaki, intentar no irnos a la caricatura, intentar no remedar ni mimetizar. Poco a poco encontramos ese término medio hasta que funcionó, pero te reconozco que ha sido difícil para mí ponerme en la piel de alguien introvertido al que le cuesta hablar.

"La música creo que es el arte más subconsciente que existe y el que más nos acerca a los dioses" Daniel Ibáñez

¿Has sido capaz de descubrir durante el rodaje o incluso la preparación previa dónde residía en su momento el éxito de un grupo como "Los Planetas"? ¿El por qué auténtico de esa mitología generada a su alrededor?

Pues porque las historias a veces son como las bolas de nieve y pienso que a veces es muy difícil que no se engrosen y la narrativa tiene su propia vida. Es verdad que en cuanto a la generación de leyendas nadie lo puede saber, creo que Los Planetas son un grupo muy poco oficialista y tienen también esa parte mística y de caminos un poco abstrusos que ellos se han encargado de mantener. Luego también creo que ellos llegaron en un momento en el que no existía este indie británico en España y de alguna forma rejuvenecieron el panorama y ofrecieron algo nuevo. Las letras es otra de las claves pienso y lo que a mí más me gusta personalmente y luego tienen esta mezcla que la película también investiga a través de la influencia de Val del Omar, artista granaíno autor de audiovisuales increíbles, Lorca... Los Planetas en sí mismos llevan toda esa herencia y a la hora de componer y ofrecer lo que son aportan algo mágico.

Estando tan saturados de la fórmula del biopic, ¿por qué crees que "Segundo premio" ha conectado tan bien incluso con un público que potencialmente podía no sentirse atraído por la banda hasta conseguir once nominaciones?

Intuyo que se debe a que este no es un biopic musical usual. Por poner un ejemplo, en "Bohemian Rhapsody" tienes a un actor que interpreta a Fredy pero que no canta. En este caso se insistió mucho en que cantara yo y que tocáramos todos por lo tanto primero construimos una banda de música de verdad y eso generó un clima grupal muy realista y creo que eso interesa. Y otro factor que también pienso que ha podido influir es que no es una película condescendiente y no trata de moralizar sobre nada, sino que intenta transmitir la crudeza con la que se viven a veces las amistades.

Hay un aspecto que sobrevuela la película relacionado con la colectivización del proceso creativo y con esa necesidad de compartir lo que tú individualmente has hecho para empastarlo con lo que ha hecho el otro y conseguir de alguna forma hasta que la obra tenga sentido. ¿De qué manera integras como actor este ejercicio compartido de generosidad artística, de ofrecimiento colectivo?

Me resuenan muchas cosas de las que suceden en la película en este sentido. Cristalino y Jota son dos personajes que no se encuentran en las palabras y por eso necesitan otro lenguaje para decirse mutuamente lo que piensan y ese lenguaje lo encuentran en la música, que es el que les permite abrazarse y decirse "te quiero". La música creo que es el arte más subconsciente que existe y el que más nos acerca a los dioses como dirían los griegos y en este caso, también a las emociones más subterráneas de nuestra psique, algo que se parece mucho a la interpretación: esto de poder transmitir algo que no es palpable y que luego lo acaba siendo a través de lo colectivo y de lo compartido con el otro.

¿Cómo recuerdas la primera vez que fuiste consciente de que querías dedicarte profesionalmente a la interpretación?

Sentí miedo. Una necesidad en cierto modo de dar un salto al vacío sabiendo que aunque haya personas que te quieren y que te pueden ayudar en el fondo no van a poder arroparte en tu incertidumbre. Y si tomas esa decisión da la sensación de que eres Orfeo y que como mires atrás Eurídice se va a quedar completamente congelada y te vas a quedar paralizado. Entonces lo recuerdo con un poco de inconsciencia ese momento pero a la vez me ha ido muy bien y soy un privilegiado, eso es algo que tengo clarísimo cada día de mi vida, porque hay muchas personas con mucho talento que no logran poder dedicarse a esto, algo que en el fondo para mí era y es el verdadero éxito, poder dedicarme bien a esta profesión.

Estás viviendo un momento precioso de exposición, proyección y crecimiento profesional pero no puedes evitar convivir con la imprecisión constante del actor. ¿Estás preparado para gestionar rachas en las que suene menos el teléfono?

No, tampoco lo he pensado demasiado. La categoría de revelación por ejemplo sé que es un buen escaparate y gracias a lo que sea de momento no me está faltando el trabajo pero voy con mucha tranquilidad.

¿Qué esperas de la industria y de su influencia en tu forma personal de gestionar el éxito y la fama?

Creo que es importante engancharse a pilares fundamentales y tengo alguno que lo es, como mi pareja Eva que también se dedica a la interpretación y me ayuda a estar en la realidad. Tienes que saber interpretar bien los ojos de la gente, saber mirar, porque es verdad que te ofrecen muchas veleidades y mucha pompa pero está en ti saber reposar eso y ser consciente de que es un juego.

Este año las temáticas y conflictos planteados por las películas nominadas son particularmente diversos, diferentes, singulares y aunque haya aspectos comunes como la memoria histórica por ejemplo, están tratados desde lenguajes cinematográficos muy diferentes. ¿Te ofende que todavía haya sectores de la población que defienden esta idea de que el cine español siempre habla de lo mismo?

En mi opinión seguir asegurando eso a estas alturas es como decir que todos los políticos son iguales, que todas las personas son iguales, que todas las mujeres son iguales... No me gusta generalizar ni la gente que lo hace y en el caso concreto del cine no me gusta porque además no es cierto. Creo que tenemos una cinematografía muy plural que cuenta muchísimos tipos de historias. Hace poco escuché a Marcel Barrena (director de "El 47", cinta con mayor número de nominaciones de los premios) decir que no creía que hubiera muchos países que tuvieran la suerte de poder hacer cine en tantos idiomas distintos como el nuestro y creo que tenía razón y además es algo que aporta porosidad a la narrativa. Decir que todo el cine español es igual es lo mismo que reconocer que no has visto mucho cine español.

"Decir que todo el cine español es igual es lo mismo que reconocer que no has visto mucho cine español" Daniel Ibáñez

Comentabas antes que a la hora de hacer la prueba tuviste que tocar algunas canciones de Los Planetas y eso me remite a este perfil del actor 360 muy exportado de Estados Unidos que baila, canta, actúa y todo lo hace bien. ¿Cómo llevaste ese requisito y qué piensas de este tipo de perfiles?

Pues la verdad es que tuve la suerte de que yo tocaba un poco la guitarra y cantaba un poco y esa casualidad fue bastante oportuna para el papel de Jota como comentábamos antes. Me ha permitido no partir de cero a la hora de hacer el personaje y a base de ayuda, de ensayar y trabajarlo, conseguir naturalizarlo. Porque evidentemente yo nunca había tocado para un público de esa magnitud y en la parte musical, Jaime Beltrán, que era técnico de Los Planetas, nos ayudó mucho. Creo que tocar varios palos como actor ayuda efectivamente pero tampoco es algo que me parezca fundamental.

¿Qué trabajos de compañeros nominados este año has podido ver y te han resonado de una manera particular?

Pues mira el trabajo de Zoe Bonafonte en "El 47" me ha encantado, aparte de que la quiero mucho es que creo que hace una interpretación muy brillante.

¿Estar nominado junto a tu compañero de reparto Cristalino se ha sentido en algún momento como una competición?

Pues yo creo que como ninguno de los dos nos lo hemos tomado así en ningún momento, eso lo ha favorecido todo mucho. Él tuvo un detalle que voy comentarte porque me parece increíble. Cuando vimos todos juntos el anuncio de las nominaciones desde Granada, dijeron su nombre primero y él hizo un gesto de contención. Había mucha emoción pero se contuvo inmediatamente y eso me demostró quién es él. Además de como persona a la que quiero muchísimo y considero mi amigo, como artista. Los dos hemos vivido esto como un viaje precioso y ciertamente un poco inabarcable, porque él nunca ha buscado ese camino (Cristalino es músico) y se ha encontrado con todo esto y yo por muy enfocado que estuviera y esté en mi carrera, nunca me imaginé la nominación al Goya. Para los dos fue algo tan bonito y símbolo de unión que así estamos todo el día, al límite del desborde emocional -aduce entre risas-.

"Para saber la verdad hay que buscar en las canciones", dice May en un momento de "Segundo premio". ¿Dónde buscas tú para encontrarla?

En los ojos apropiados. Eso es lo que a veces te da la respuesta. En eso y en la introspección, en el proceso de intentar conectar con tu dolor y con tu razón de ser. Eso es lo que te hace estar vivo, con ilusión, con ganas y sobre todo, tener curiosidad y la voluntad de no perderla nunca.

¿El artista debe significarse políticamente?

Creo que puede hacerlo. No es que debería, sino que tú como individuo, al tener un altavoz más grande que alguien que no dedica a esto y tener la posibilidad de que te escuche más gente es probable que alguien denueste tu opinión. No somos líderes de opinión desde luego y es cierto que cada vez que alguien de la profesión dice algo parece que sube el pan. Y con todo, en Estados Unidos yo creo que se significan muchísimo más que nosotros. A mí me da la sensación de que aquí hay una especie de miedo a ser vetado y creo que eso no está bien.

¿En quién o qué va a pensar ese Daniel Ibáñez de las clases de teatro del colegio que decidió hacer caso a sus apetencias y a su instinto si suena tu nombre?

Inevitablemente Eva va a estar en mi cabeza, mi madre, mi familia. Supongo que en ese momento haces un recorrido muy amplio a tu vida y no sé si se te pasarán imágenes. Me he preparado algo, unas líneas fundamentales pero pase lo que pase, todo va a estar bien.