¿Cuál es la letra más joven del abecedario español?

Cada idioma del mundo está repleto de historia, curiosidades y anécdotas. En el caso del español, cuenta con un rico abecedario repleto de tradición y que, como las demás lenguas románicas, se sirvió en su origen de la serie alfabética latina, que fue adaptada y completada a lo largo de los siglos. El alfabeto está hoy formado por veintisiete letras: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Pero no siempre ha sido así. No se formó este abecedario de un día para otro, y de forma así de completa. A lo largo de la historia, hay ciertas letras que han sido extraídas de él, como la "ch" o la "ll", mientras que otras han suscitado todo tipo de polémicas y críticas, como la "ñ". Hoy existe el alfabeto tal y como lo hemos mencionado y, tras años de desarrollo y evolución, ¿cuál fue la última letra que fue incluida?

Quizá haya quienes piensen que fue la "ñ" la última letra en incluirse en el abecedario, por ser de exclusivo uso en el español. Pero no es así. Sí es cierto que su existencia se vio amenazada y tuvo que hacer frente a una batalla política y legal por su supervivencia, pero forma parte del alfabeto desde 1803. ¿Cuál es, entonces, la letra más joven? Así lo explica la Real Academia Española (RAE) en sus redes sociales: "La 'w' fue la última letra en incorporarse a nuestro abecedario. Aunque antes se solía evitar en la adaptación de extranjerismos ('wagon', 'vagón'), hoy se atiende a mantener en ellos, así como en las transcripciones de voces de lenguas sin alfabeto latino, como puede ser 'web', 'kiwi' o 'wok'".

La "w" es la vigesimocuarta letra del abecedario español, y aparece en palabras de origen germánico, principalmente inglesas y alemanas, así como en transcripciones de palabras procedentes de lenguas que utilizan otros alfabetos o sistemas de escritura. Explica la RAE, además, que esta letra representa dos fonemas: el bilabial sonoro, cuando la "w" se pronuncia como una /b/ en nombres propios de origen visigodo, como es el caso de "Wamba", o cuando se pronuncia en voces de origen alemán, como "wagneriano". Asimismo, responde al fonema /u/: la "w" se pronuncia como "gug" cuando forma diptongo con la vocal siguiente, como es el caso de "sándwich", "waterpolo" o "Hawái".