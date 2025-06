Las dos palabras que nadie sabe diferenciar: tú también las confundiste

Las usas casi a diario, las has leído cientos de veces... y aun así, probablemente las has confundido más de una vez. Estas dos palabras parecen gemelas: suenan y se escriben casi igual, incluso pueden intercambiarse en algún contexto. Pero no lo son. La confusión está tan extendida que hasta en medios de comunicación, propaganda y correos electrónicos se comete el mismo error.

Esto ocurre porque se trata de palabras parónimas. Según la Real Academia Española (RAE), "una palabra es parónima de otra si es semejante a ella en su etimología o por su forma o sonido, como ocurre con acechar/asechar o infligir/infringir."

El error que todos cometen

Cuando hablamos de faltas de ortografía, algunas son más frecuentes que otras. Una de las más recurrentes consiste en saber diferenciar 'apertura' de 'abertura'. En este sentido, La Fundéu ha advertido que "aunque coinciden en algunos significados, abertura y apertura no son intercambiables en todos los contextos".

Significado de 'apertura'

'Apertura' se refiere a la "acción de abrir", a la inauguración de un nuevo espacio, tal como indica una de sus acepciones en el Diccionario: "acto de dar principio a las tareas de una asamblea, a los estudios de una corporación, a los espectáculos de un teatro, etc.", y a la "actitud intransigente ante las innovaciones".

El verbo 'aperturar' existe en español, aunque la Real Academia Española (RAE) ha indicado que "en los últimos años se ha extendido su empleo en ciertos ámbitos con los sentidos de ‘inaugurar’". Además, la RAE ha argumentado que "debe evitarse su empleo como mero equivalente de abrir". Para ello, ha puesto un ejemplo erróneo: "Ordeno que esos contenedores sean aperturados y revisados".

Significado de 'abertura'

'Abertura' también se refiere a la acción de abrir y cuenta con otras acepciones en el Diccionario: "boca, hendidura, agujero" y "franqueza, lisura en el trato y conversación" para referirse a la personalidad de alguien.

Para comprender mejor las diferencias, la Fundéu ha aportado algunos ejemplos: "La gran abertura del vestido de Uma Thurman provocó que se le viera más de la cuenta".

Palabras similares y otros parónimos

Otra palabra que puede generar confusión en este contexto es "obertura", relacionada con el ámbito musical, para referirse a la "pieza de música instrumental con que se da principio a una ópera, oratorio u otra composición lírica", que puede sustituirse por otros sinónimos como "preludio" o "introito".

Algunos de los parónimos que más dudas generan entre los usuarios son: "absorción" — "acción de absorber" y "adsorción" — "absorber", "dicho de un cuerpo: atraer y retener en su superficie moléculas o iones de otro cuerpo" , "actitud" — el ánimo o personalidad que demuestra una persona y "aptitud" — capacidad o competencia para realizar una tarea o actividad , "sien" — "cada una de las dos partes laterales de la cabeza situadas entre la frente, la oreja y la mejilla" y "cien" — referente al número.