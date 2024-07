El punto A, ese gran desconocido que el 65% de los españoles ignoran

Con la llegada del calor y del verano, son tiempos para muchas cosas, como son relajarse, leer un libro o novela, explorar paisajes y/o ciudades que llevamos queriendo visitar un tiempo, así como pasar tiempo con nuestra familia, amigos o pareja.

Y es que, durante esta época del año, un 72,22% de los españoles afirma que, durante la estación más calurosa, aumentan su deseo sexual, así como el 83,33% de ellos considera que el buen tiempo influye en este sentido. No es para menos, ya que hay muchos estudios que relacionan la absorción luz del sol con la producción de vitamina D, lo que aumenta la hormona sexual de los hombres, la testosterona.

Es decir, a mayores niveles de vitamina D en sangre, normalmente indica una mayor presencia de esta hormona en el cuerpo masculino, lo que potencia la libido y el deseo sexual de los varones. Asimismo, en verano estamos más relajados, con lo cual no segregamos la hormona del estrés, el cortisol, que es un enemigo de las hormonas sexuales.

Sin embargo, existen multitud de parejas, de todo origen y condición, que afirman no sacar el máximo rendimiento a sus relaciones sexuales. Un 36.61%, de hecho, afirma que no llegar al clímax se debe a que no se conocen los puntos de placer internos de la otra persona, mientras que un 24% lo achaca a una mala comunicación entre los miembros de la relación.

Las relaciones sexuales de los españoles duran entre 10 y 20 minutos larazon

Los puntos

Unos de estos puntos de placer, femeninos en este caso, son el punto G y el clítoris, siendo los más conocidos por el público general. Sin embargo, hay uno de estas localizaciones internas que un 65% de los españoles desconocen de su existencia.

Este es el conocido como el Punto A, descubierto en 1996, que se ubica dentro de la vagina, entre el cuello del útero y la vejiga, siendo este difícil de estimular debido a su profundidad. La publicación Journal of Sexual Medicine la define como "una región que puede aumentar la lubricación vaginal y la sensibilidad, mejorando así la experiencia sexual y facilitando el orgasmo en algunas mujeres".

Por otro lado, otras investigaciones apuntan a que la estimulación correcta de este punto en concreto hace que las mujeres experimenten sensaciones más intensas y profundas.

Claves de unas buenas relaciones sexuales

Aun con todo, siempre son necesarios unos consejos para mejorar las relaciones sexuales que se tengan con su pareja:

Conócete sexualmente y a tu pareja.

La comunicación es clave.

Atrévete a experimentar.

La sexualidad comienza con la seducción.

Por otro lado, es clave que el clima de la relación sea positivo, así como dejar de lado todo lo demás cuando se vaya a hacer el acto sexual.