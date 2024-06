La Feria del Libro arranca con un incremento de más del 10 por ciento de ventas en el sector

La Feria del Libro de Madrid, como sucede cada primavera, acude a la cita anual que desde hace ya 83 ediciones mantienen con los lectores en el Parque del Retiro. Pero en pocas ocasiones se ha abierto al público con unas perspectivas tan buenas en el horizonte. En estos meses que llevamos de 2024, las cifras del mercado editorial están siendo impresionantes, como coinciden en señalar a nuestro diario desde distintos sellos. El incremento de ventas en este primer semestre está por encima del 10%, algo inesperado. En ese mismo periodo del año pasado, por ejemplo, apenas se había logrado un 1%.

Es cierto que el final del ejercicio de 2023 se cerró con un 4%, un número también muy optimista –y que señalaba la tendencia al alza que desde hacía tiempo se venía observando dentro del sector–, porque en la segunda parte del año hubo una espectacular remontada. Pero lo de este 2024 es muy distinto al alza de otros cursos. Unos números así no se habían visto en el sector desde el año de la pandemia, cuando se alcanzó un incremento del 16%. «Esto es la realidad –señala David Fernández desde la Federación del Gremio de Editores de España–. Hubo una caída en 2010 y 2011, después de la crisis financiera, donde se perdió el 25% de la facturación».

"La tormenta perfecta"

Hay que señalar que en aquel momento se dio «la tormenta perfecta»: la crisis financiera, una aparición brutal de la «piratería», el auge de los videojuegos, la irrupción de la mensajería instantánea, las nuevas redes sociales, con Instagram o TikTok, las plataformas y el éxito de las series. Pero eso parece deshincharse ahora. «A partir de 2015, hace una década –insiste Daniel Fernández–, la facturación y ventas de ejemplares ha ido creciendo de forma paulatina. Después de la pandemia esta recuperación ya es cierta. La pandemia ha atraído a la gente a la lectura y la ha incorporado a este ocio después del éxito que tuvieron las series. Dicha sospecha que ya teníamos se ha materializado, porque el libro no solo no disminuye, sino que además aumenta. Goza de una enorme salud».

Él mismo precisa que «en 2024 estamos vendiendo más ejemplares que el año pasado y a un precio promedio. Hablamos de una facturación bastante superior al 5%, por ser prudente. Y eso que la inflación no se ha trasladado directamente el precio del libro. Si hablamos de números de ejemplares esto representa un 7% de ventas, y son cifras moderadas. Es una buena noticia a la que hay que añadir otra más. Todo esto viene a confirmar que el aumento de la facturación no es por un aumento de los precios, sino porque se están vendiendo más ejemplares».

Los datos procedentes desde diferentes ámbitos del mundo editorial son aún mejores de lo que se apuntan desde la Federación de Gremios de Editores. Los sellos aseguran que todo indica que el mercado va como una bala por el momento. Esto se ha podido comprobar en el pasado Sant Jordi, que ha sido impresionante. Parece ser que las ventas se han situado ya por encima del 10%. Y, además, las tendencias indican que este aumento no es puntual y que tampoco obedece al auge de un género en particular. Es una subida generalizada y en bloque en todos y cada uno de los ámbitos del libro (dejando de lado el de texto, sometido a dinámicas muy distintas). La ficción, la no ficción, el ensayo y el cómic, que, a pesar de que tuvo un ligero bache en el pasado, también ha remontado, están al alza.

Jesús Badenes, director del área de libros del Grupo Planeta, lo comenta con un tono en la voz tranquilizador y el ánimo contento: «El año pasado crecimos un 4%, lo que ya está muy bien, pero es que este año estamos ya por encima del 10%. Los hábitos de consumo de ocio han cambiado. Esto es lo que quiere decir. Hay opciones que están saliendo ahora más perjudicadas; en cambio, el libro ha ganado mucho terreno. Y un dato que creo relevante: cuando uno se va a la franja de lectores asiduos, el porcentaje es de un 68%, pero la franja de edad que más ha crecido en este sentido es la que va de los 14 a los 24 años, que se sitúa por encima del 78%. Esto quiere decir que en España estamos creando una gran cantera de lectores. Es una base que se está construyendo y que tiene mucha solidez, porque esos son los lectores que marcarán el futuro».

Daniel Fernández corrobora este mismo dato. «Es un motor importante, porque puede suponer un 25% o un 30 del mercado y crece más rápidamente que otros segmentos del libro. Que la literatura infantil y juvenil crezcan es una magnífica noticia. Esto quiere decir que el número de futuros lectores están ahí. Los estudios arrojan también el dato de que estos adolescentes y jóvenes mantienen el hábito de la lectura durante toda la vida adulta». En contra de lo que suela asegurar un mito, lo cierto es que, a día de hoy, los jóvenes leen, y leen mucho. Lo mejor de todo es que, a pesar de esa breve franja de edad relacionada con el crecimiento donde los chavales suelen apartarse de los libros, los estudios indican que, al pasar ese periodo, los jóvenes regresan de nuevo a la lectura y que lo hacen con mucha fuerza. «Esto es fundamental, pero hay algo más. Nosotros mismos apreciamos que ahora los libros juveniles también empiezan a consumirse por adultos. Lo que indica que este tipo de libro ya no es un comportamiento estanco», comenta Jesús Badenes.

También subraya el auge que está teniendo el audio libro, que crece igualmente, la solidez del formato impreso y cómo el «ebook» se mantiene. «Ya no existen excusas para que la gente no se acerque a los libros. La industria lo está haciendo muy bien», afirma, y después aporta otro punto importante: «Creo que el nivel de lectura de España es comparable o superior en estos momentos al de Italia. Aún estamos por debajo de Francia, Alemania o países escandinavos, pero aquí entran cuestiones climáticas evidentes. La fuerza que tiene el ocio al aire libre en España no está presente en esas naciones. Pero ahora mismo la distancia entre todos estos países es muy corta. En Alemania el índice de lectura es del 72 o 73 %; En España, del 68, y en 2013 fue el 59. En ningún país ha avanzado tanto el índice de lectura como en España». A todo esto, como apunta Badenes y Daniel Fernández, hay que sumar el efecto que está teniendo en el mundo del libro el aumento de las ferias sobre el sector a lo largo de todo el país y el crecimiento de un elemento: el fenómeno fan, que provoca que cientos de lectores se muevan y acudan a dichos actos para conocer a sus escritores favoritos.