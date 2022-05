El lenguaje de las joyas

Muy probablemente el nombre de esta transgresora mujer nos pase desapercibido a la gran mayoría de personas que lo leemos, y muy pocos conocen el rico legado que dejó tras su fallecimiento, convertido en una maravillosa colección de joyas étnicas que recopiló durante muchos años viajando por Africa, Asia, América y Oceanía. Su historia no es menos apasionante que sus piezas de joyería. Montse era una mujer adelantada a su época, gran emprendedora, rebelde y viajera, en una España donde no era fácil que la mujer pudiera ser independiente. En los años 60 creó una Galería de Arte y un restaurante, “Les Violetes” en Barcelona, donde se reunían los personajes del arte y la cultura más granados de la época. Músicos, poetas...etc, hacían las delicias de este moderno local con sus constantes visitas para intercambiar pareceres.

Preciosa imagen de Montse Ester, gran coleccionista de joyas étnicas, en uno de sus apasionantes viajes. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ella no era menos, todo lo que tuviera que ver con la ornamentación corporal llamaba su atención, vestidos, sombreros, joyas... y creaba arte con una forma diferente de entender este concepto. Para ella la ornamentación era una manera de aunar culturas, formas de sentir y pensar, sentimientos... Al crear su tienda “Saltar, parar” comienza sus apasionantes viajes por medio mundo, descubriendo muy diversas y diferentes culturas. Es en este espacio donde ella descubre y plasma la esencia de su “savoir faire”. Vende sombreros, anillos, collares, vestidos y hasta ornamentos para el pelo que va encontrando en su camino, lo que hace es mezclar varios elementos de diferentes culturas para así crear un conjunto ornamental, podríamos decir, multicultural.

Arriba: India, Rajasthan/Gujarat, primera mitad del S.XX. Collar "Timania" ofrecido a la novia como símbolo de fortuna. Fabricado en oro, cuentas de vidrio llamadas "DE SEMILLA", seda. Abajo: India. Kelala. Finales del S.XIX. El collar forma parte de la dote Stridhana. Fabricado en oro, núcleo de laca "lac", rubí, algodón y seda. FOTO: La Razón (Custom Credit)

En los viajes exóticos que realiza, no sólo encuentra imponentes joyas étnicas, también amigos que conservará durante el resto de su vida. Creo que en la elección de las piezas que traía de regreso a España, estaban unidas todas esas cosas que a ella le hacían buscar “cuerpo y alma” en una sola joya. Tal era el grado de mimetismo de Montse con el lugar que visitaba, que muchas de las joyas que posee su colección son regalos de esas grandes amistades. Utiliza estas joyas como forma de expresar y demostrar su descontento social con la época que le tocó vivir, provocando con su forma de vestir y los elementos que adornaban su cuerpo. No importaba el qué dirán. Como ya vimos en los artículos anteriores: “Impacto de la joyería en las Civilizaciones”, y en “El Barroco, cambios en la sociedad que impactan en la joyería”, la asociación entre joya y religión a lo largo de la historia, ha sido determinante para entender la sociedad de cada época y la dependencia que unos y otros tienen entre si, la unión del hombre con la naturaleza y con lo que le rodea es sin duda el eslabón que todo lo une. Protegerse desde la prehistoria de los poderes ocultos, del mal de ojo, la desgracia o las malas cosechas...hizo que cada civilización, pueblo ó tribu crearan piezas insólitas y cuánto menos espectaculares bien por los materiales elegidos para su fabricación, o bien por la simple belleza de su creación. Todo elemento juega un papel importante en la joya; El color, las formas, la textura...incluso me atrevería a decir, que el tacto conforma el anclaje más importante e indispensable a la hora de enamorarse de una pieza, porque, como le ocurría a Montse, todos los enamorados de las joyas creamos ese vínculo eterno con ellas. En las joyas étnicas entran en juego muchos otros factores que son culturales, que por siglos, siguen haciendo de ellas las piezas mas espectaculares.

Arriba: China, brazalete de lámina de metal con laca de cinabrio. FOTO: La Razón (Custom Credit)

La simbología siempre es crucial, trae Jade de China, Corales de Kabilia, Amazonitas, plata y oro de la India, plumas de Guinea Papúa... y un sin fin de piezas de todos los rincones del mundo. Es su forma de hacer lazos entre culturas, aunar todos los elementos antes mencionados en las ornamentaciones que ella crea. Pasadores de pelo de Filipinas para sujetar el cabello, cinturón de fibras vegetales de los pigmeos de la Selva de Ituri. Su imagen no deja indiferente a nadie, con su criterio personal y diferente de entender la moda y la joyería y en definitiva, la vida. Su colección de joyas es “Una colección viva”. Todo lo que nos rodea tiene su forma de hablarnos, de comunicarse con nosotros, lo que sin viajar nos permite conocer otras culturas dónde el intercambio de joyas es un diálogo entre las personas que las dan y las reciben. “Además del interés artístico de estas piezas en cuanto a estilos y técnicas empleadas en su fabricación, nos acerca también a cuestiones sobre aspectos sociales , identidad de grupo o ciclos vitales del ser humano, religiosos, políticos y económicos.

Adorno de frente "Mang Tika", símbolo de matrimonio en el norte India, período Mogol. se cree que del S.XIX. Oro trabajado con la técnica "Kundan", engastado con diamantes y rubíes, sarta de perlas y reverso esmaltado. FOTO: La Razón (Custom Credit)

La colección abarca los siglos IX-III a.c, hasta mediados del S.XX, la mayoría de joyas que se conservan datan del XIX y XX. Las joyas han marcado el camino evolutivo de las sociedades, no sólo llaman la atención por su belleza sino también por el componente humano que emanan, no hay individualidad en ellas, más bien un lenguaje que se crea con la suma de otras muchas cosas, como tradiciones que explican la necesidad de ese “hablar” diferente al de las palabras...Ella aporta a la joya un sentido de vida, un saber encontrar la unión entre el cuerpo y el alma de una cultura a otra, “sin aislar las vivencias del mundo que esconde el lenguaje de la joya.” Los rituales mágicos con sus creencias, otorgan a las piezas un sentido; Poder curativo, protector, poderes que se atribuyen a la naturaleza y a unos materiales que “pueden beneficiar al ser humano con la belleza de sus materiales” en un perfecto madridaje entre colores y materias primas que ya por sí solos son una verdadera obra de arte. Fuente: “EL LLENGUATGE DE LA JOIA”

(Fundación Caixa Girona)