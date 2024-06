Keanu Reeves está dispuesto a volver a "Matrix" con una condición

La puesta en marcha de "Matrix 5" por parte de Warner Bros. sorprendió a muchos, especialmente considerando el fracaso de "Matrix Resurrections" y el hecho de que será la primera entrega de la saga que no contará con la dirección de las hermanas Wachowski. A pesar de las numerosas incertidumbres alrededor de esta quinta entrega, una cosa es segura: la única condición que ha puesto Keanu Reeves para regresar como Neo.

En el momento del estreno de "Matrix Resurrections", se le preguntó al actor si estaría dispuesto a participar en una quinta película. Reeves, además de bromear sobre el posible título "Matrix Redux", explicó que su regreso dependería de la participación de Lana Wachowski, quien no va a escribir ni dirigir "Matrix 5", ya que el control creativo está ahora en manos de Drew Goddard. No obstante, Lana estará implicada como productora ejecutiva.

La probabilidad de que Wachowski solicite el regreso de Reeves como Neo es muy baja o inexistente. Sin embargo, el proyecto puede evolucionar antes de que comiencen las filmaciones. Actualmente, el plan podría ser prescindir completamente de Neo, aunque esto podría cambiar a medida que "Matrix 5" tome forma. Es probable que Warner intente al menos asegurar un cameo de Reeves, dado el impacto del personaje en la saga.

Por otro lado, Reeves tiene una condición similar para regresar en "John Wick 5". Ha dejado claro que no volverá si Chad Stahelski no dirige la película. No obstante, aceptó hacer una pequeña aparición como John Wick en el spin-off "Ballerina", lo que indica que siempre existe la posibilidad de su participación en futuros proyectos bajo ciertas condiciones. Esta situación refleja una tendencia en la carrera de Reeves, donde su participación en secuelas depende fuertemente de la presencia de los directores originales, asegurando la continuidad y la visión creativa que originalmente definieron las franquicias.