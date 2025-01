Charo Lagares recomienda a Miguel Delibes: «Voy royendo varias lecturas como una ardilla obesa»

Charo Lagares es una joven periodista sevillana afincada en Madrid, y tiene una de las plumas más afiladas y mordaces del lapicero patrio. Como los esquimales con la nieve, la aguda mirada de Lagares le lleva a ver 17 tonos diferentes en un pañuelo que es de color verde, y, si no, se los inventa, que para eso rezuma ingenio. Su primera novela se llama «Sevillana», es una delicia, y está editada por Lumen.

¿Qué andas leyendo?

Lo último que he leído ha sido «Victorian Psycho», de Virginia Feito , que me lo zampé en una tarde. Ahora, según mi disposición y ubicación, voy royendo varias cosas como una ardilla obesa: «El final del affaire», de Graham Greene, «Miedo», de Zweig, «All things are too small», de Becca Rothfeld, y «El Prado: la cultura y el ocio», de Eugenia Afinoguénova.

¿Lees más por trabajo o por placer?

Las dos se parecen mucho desde hace algunos años. Lo que leo por placer acaba convirtiéndose en material para el trabajo y si leo por trabajo es porque intuyo que me va a traer algún tipo de placer. La principal diferencia es que la lectura de trabajo tiene fecha de entrega, lo que neutraliza considerablemente el placer.

¿Autores, libros de cabecera y esas cosas que suelen preguntarse?

«Al este del Edén», de Steinbeck. «Mi idolatrado hijo Sisí», «Las ratas», «El camino», de Delibes . «Miau», de Galdós. Va a sonar pretencioso y a lista de lecturas obligatorias de 4º de ESO, pero «El Quijote». «Orlando», de Virgina Woolf. Me maravillan los cuentos de Cristina Sánchez Andrade. Me dan envidia «Canto yo y la montaña baila», de Irene Solà , y «La señora Potter no es exactamente Santa Claus», de Laura Fernández. Todas las Navidades releo «Hamlet». Me gustan Nothomb, Nabokov, Dorothy Parker, Colette.

¿Celosa de tu biblioteca y de tus libros?

Guardan cierto orden, pero no siguen ningún de esos criterios propios de los sociópatas, como agruparlos por colorines. Subrayo, anoto, doblo las esquinas de las páginas que me interesan. Me gusta hasta que se mojen y luego las páginas se queden ligeramente firmes y onduladas, como una capita de hojaldre.

'Sevillana' (Lumen) es la primera novela de Charo Lagares Lumen

Para escribir «Sevillana», ¿te valiste de algún autor u obra en especial?

Intentaba pasear mentalmente por «Entre visillos», de Carmen Martín Gaite, y le rezaba a Lorca por si me podía chispear algo de la angustia de «La casa de Bernarda Alba». Pensaba también en Woody Allen y en la sensación de que nada grave es tan serio que me dejan sus películas.

Editorialmente hablando, ¿qué te ha parecido 2024?

Según las cifras que vi el otro día, estupendo. Según la única novedad que compré por placer, una catástrofe: antes de llegar a la página 20 ya la había convertido en posavasos. Este año me han apetecido más los muertos.