Las cinco novelas imprescindibles de Eduardo Mendoza

A estas alturas de la película no vamos a contar quién es Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943), autor de sobra conocido por todo lector español, incluso por cualquier compatriota no apegado al hábito de la lectura. Con medio siglo de trayectoria como escritor, desde que en 1975 publicase la novedosa y a la vez desconcertante, vanguardista e intrépida novela 'La verdad sobre el caso Savolta' hasta que el pasado año presentase la obra policíaca-humorística 'Tres enigmas para la organización', el autor barcelonés no ha hecho sino dar gusto a los paladares lectores más exquisitos. La combinación de su erudición con su agudo humorismo que se esconde bajo su sempiterno elegante bigote, sumando ese punto de compasión cervantina, hacen del flamante Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 uno de nuestros mejores embajadores en el arte de la pluma.

Así, este galardón pone la guinda a una carrera literaria plena -ya fue reconocido con otros galardones de relumbrón como el Premio Planeta en 2010 por la madrileña novela 'Riña de gatos' y en 2016 con el Premio Cervantes-, reconocida por críticos y, sobre todo, por lectores, que se han carcajeado leyendo los disparates salidos de la prodigiosa mente de este cabal catalán, que han reflexionado con su faceta ensayística, y que se han emocionado con esos entrañables personajes, cuya quintaesencia es Onofre Bouvila, protagonista de 'La ciudad de los prodigios' -para muchos, entre los que me incluyo, su mejor obra-, y con esa mirada nostálgica, también elegante, al pasado glorioso de su ciudad Condal.

Difícil tarea es, por tanto, la de espigar algunas obras narrativas de la extensa y cualificada obra de Eduardo Mendoza; pero, como lector y admirador de este socarrón y elegante cervantista, ahí van las preferencias personales de este plumilla que, en buena medida, coinciden con el gusto general:

'La verdad sobre el caso Savolta' (1975)

Novela que, por su atrevido fondo y forma, supuso una transición en la narrativa española. Fíjense la importancia de esta obra, que hasta en el colegio era de lectura obligatoria, junto a los clásicos de los clásicos. 'La verdad sobre el caso Savolta', que se iba a titular en principio 'Los soldados de Cataluña', pero todavía andaba por ahí la guadaña franquista dando por saco, se sitúa en un periodo de neutralidad política (Barcelona 1917-1919), donde una empresa fabricante de armas abocada al desastre económico por los conflictos laborales es el telón de fondo del relato de Javier Miranda, protagonista y narrador de los hechos. El industrial catalán Savolta, dueño de ese negocio que vendió armas a los aliados durante la Primera Guerra Mundial, es asesinado. El humor, la ironía, la riqueza de los matices y de las experiencias, la parodia y la sátira, la recuperación de la tradición narrativa desde la novela bizantina, la picaresca y los libros de caballerías hasta el moderno relato detectivesco, convierten La verdad sobre el caso Savolta en una tragicomedia inteligente y divertida.

'La ciudad de los prodigios' (1986)

La gran novela de Mendoza, en estado de gracia. El joven anarquista Onofre Bouvila llega desde un pueblito del interior a una cutre pensión de una ciudad, Barcelona, que se prepara para celebrar su primera Exposición Universal en 1888, con su ensanche, su gigantón Efrén Castell, su dueño de la pensión que se traviste a la noche y sus Guitarrí y Guitarró, emisarios del consistorio condal a la burocrática Madrid de Larra, donde los castizos hasta les cantan coplillas satíricas, como si fueran los Rufianes y los Puigdemones de la actualidad. Una auténtica genialidad, que se desarrolla durante la dictadura del jerezano Miguel Primo de Rivera hasta alcanzar la ciudad de Barcelona su segunda Expo en 1929.

'Sin noticias de Gurb' (1991)

Una pequeña novela cahondísima, o nouvelle, a modo de diario, de dos extraterrestres que aterrizan en la Barcelona preolímpica, donde uno de ellos, Gurb, se pierde, y su compañero habrá de sortear las zanjas de las obras olímpicas tomando forma de humanos famosos como Marta Sánchez. Se publicó en el verano de 1991 en el diario El País por entregas y luego, para el goce lector, se recopiló a modo de novela.

'La aventura del tocador de señoras' (2001)

Cierre de la trilogía del anónimo protagonista de 'El misterio de la cripta embrujada' y 'El laberinto de las aceitunas'. En este tríptico, curiosamente y contra lo que suele ser habitual, la tercera parte es la mejor. Sinopsis: Algo más entrado en años, pero igual de estrambótico, nuestro héroe abandona definitivamente el manicomio en el que lleva décadas confinado, con la idea de encauzar su vida. No se espera de él que resuelva enigma alguno, pero su destino le llevará a hacerlo. Tampoco la ciudad que le aguarda es la Barcelona cambiante de la transición o la todavía en ebullición de comienzos de los años ochenta: nos encontramos en la resaca postolímpica, en un mundo que se ha vuelto a la vez más turbio y más complejo, pero cuyas leyes permanecen tan inescrutables para el improvisado sabueso como las de antaño. Sin más recursos que los que le brinda un instinto que sin él saberlo es el propio del pícaro, ha de encararse a una malla de lianas invisibles, aunque mortíferas, que tejen un entramado de crimen y corrupción.

'Riña de gatos' (2010)

La incursión al Madrid de la Guerra Civil, fuera de su zona de confort de barcelonerías y humoradas, le valió a Mendoza el Premio Planeta en 2010. Un inglés llamado Anthony Whitelands llega a bordo de un tren al Madrid convulso de la primavera de 1936. Deberá autenticar un cuadro desconocido, perteneciente a un amigo de José Antonio Primo de Rivera, cuyo valor económico puede resultar determinante para favorecer un cambio político crucial en la Historia de España. Turbulentos amores con mujeres de distintas clases sociales distraen al crítico de arte sin darle tiempo a calibrar cómo se van multiplicando sus perseguidores: policías, diplomáticos, políticos y espías, en una atmósfera de conspiración y de algarada.