Jordan B. Peterson lucha contra Dios en su nuevo ensayo

El autor del exitoso libro '12 reglas para la vida: un antídoto al caos' (Planeta) Jordan B. Peterson tiene nuevo ensayo en el horno: se trata de 'We who wrestle with God: Perceptions of the divine', que sale a la venta en inglés el próximo 19 de noviembre.

En 'We who wrestle with God' el psicólogo clínico e intelectual canadiense -uno de los pensadores de cabecera para el mundo conservador- nos guía a través de las historias antiguas y fundacionales del mundo occidental, analizando los relatos bíblicos de rebelión, sacrificio, sufrimiento y triunfo que nos estabilizan, inspiran y unen cultural y psicológicamente: Adán y Eva, Caín y Abel, la Torre de Babel, etcétera.

"¿Cómo unieron nuestros espíritus y el mundo y nos señalaron en la misma dirección?", se pregunta Peterson en su flamante ensayo.

Una obra en la que el escritor canadiense invita a que entendamos estas cosas, científica y espiritualmente; "tomar conciencia de la estructura de nuestras almas y de nuestras sociedades, vernos a nosotros mismos y a los demás como si fuera la primera vez."

Además, igual que en el bestseller '12 reglas para la vida', Peterson llama a la accción con uno mismo: "Endereza tu intención, objetivo y propósito a medida que comienzas a comprender más profundamente la estructura de tu sociedad y tu alma."

En España tendremos que esperar unos meses para su traducción al castellano.