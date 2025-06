Puentes imaginarios para hablar de Istoría

Abre la casa de los lectores de novela histórica. Si bien abundan en nuestro idioma los sellos que cultivan este género, aterriza uno nuevo perteneciente a Planeta y que, en palabras de su editor, Roger Domingo, «está dirigido a los 100.000 lectores de novela histórica que hay en España, personas en búsqueda de conocimientos sobre el pasado de una manera más entretenida». Ayer se produjo la presentación oficial de Istoría en la que participó David Yagüe, escritor y periodista, en calidad de experto en el género. Asegura que la novela histórica está viviendo «un momento de madurez. No podemos hablar de ‘‘boom’’, pues eso se identifica con grandes fenómenos, pero sí hay cada vez más temas locales y regionales, algo que hace 20 años era inimaginable y que pone de relieve el avance del género».

Destaca que no por ser el pasado amplio debe ser un cajón de sastre: ¿hasta cuándo una época puede ser utilizada para una novela histórica? ¿Hasta la Segunda Guerra Mundial? ¿Hasta ayer? Propone Yagüe que es un tema discutible, «pero pienso que desde el momento en el que no hay testigos directos vivos del acontecimiento o época. Porque, si los hay, la visión cambia. La novela histórica debe tener claro que el pasado es inaprensible, como la propia realidad. No tenemos tanta información para reconstruir lo ocurrido, y eso es un gran terreno para losfabuladores», apunta, reivindicando una clásica mínima para los escritores: «Que reconstruyan desde el rigor y tiendan puentes imaginarios con el pasado».

Presentación de Istoría, novela histórica de Planeta. JESUS G. FERIA Fotógrafos

Bajo estas premisas, que protegen la documentación histórica de la misma manera que la creatividad literaria, ya cuenta Istoría con una serie de títulos y autores que se irán publicando entre el presente mes y noviembre de 2026. Arrancarán con «La mano negra», de Daniel Corpas, una obra ambientada en Jerez de la Frontera en 1882. «Hace diez años me preguntaba sobre cómo surgen las estructuras del crimen organizado, y me llamó la atención que no hubiese algo parecido a la Cosa Nostra en España», apunta el autor, «pero se me cruzó esta historia, que tanto por su escritura como por su documentación ha sido un viaje en el que te quedarías a vivir». También se republicará «El lazo púrpura», de Alejandro Núñez Alonso (1905-1982) –su nieta, Rosario Núñez, acudió también a la presentación–, y cuya segunda parte, «El hombre de Damasco», se lanzará en noviembre del próximo año. «Yo, templario», de Verónica Martínez Amat, también se publicará en junio y acercará al lector «el afán de los templarios por evitar que la orden sea disuelta, conservando valores como el honor, la lealtad o el deseo de pertenencia», avanza la escritora. En septiembre será el turno de «Los guerreros del invierno», de Oliver Norek, para a continuación ver la luz «La decisión del César», de Blas Malo (en octubre), «Los héroes del Capitolio», de Massimiliano Colombo (noviembre), o «El secreto de la Mona Lisa», de Beatriz Rygiert (enero de 2026).

De la Guerra Civil a Roma

Si bien existe en el catálogo de Istoría una gran presencia de historias relacionadas con la Antigua Roma, también destacan, como mencionaba Yagüe, las temáticas locales o más cercanas. Ejemplo de ello es «La checa de la calle Génova», obra de Jesús Herrero que se publicará en febrero del próximo año y que se traslada a la Guerra Civil «a través de un hombre que huye de la pobreza, abraza el franquismo y termina dirigiendo una checa. Para él la contienda fue una salvación».

Citaba durante la presentación Francisco Narla una reflexión de Bukowski, para quien un buen libro es como una pelea de bar: entras a pasarlo bien, pero sales magullado de forma que no vas a olvidar nunca. Así se plantea la trilogía sobre Santiago de Compostela que publicará entre marzo y septiembre de 2026. Entre tanto verán la luz «Doña Urraca. Emperatriz de España», de Alfonso Solís (abril), «El mirto y el puñal, de Juanjo Braulio (mayo), «Roma contra Roma», de Juan Torres Zalba (octubre) y, como último avance, «Delenda Carthago est», de Gabriel Castelló (noviembre).