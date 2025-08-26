Sección patrocinada por
Música
Las mejores canciones del Dúo Dinámico
El grupo, del que formó parte Manuel de la Calva, que acaba de fallecer, creó algunas de las canciones más reconocibles y popular de la historia de nuestra música
Lo formaron en 1958, estaba integrado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, escogieron el nombre del Dúo Dinámico y sin preverlo se convirtieron en unos pioneros del pop en España y del movimiento fan de aquella década de los sesenta que comenzaba a abrirse a la modernidad europea. EL motivo de que se convirtieran en todo un fenómeno fue un puñado de canciones que todavía hoy suenan en multitud de fiestas y que son parte del ADN cultural de la música de nuestro país. Sus cinco temas más famosos, y los que les encumbraron, son:
1. "Quisiera ser" (1961)
Fue su primer éxito. Alcanzó el número 1 en las listas de ventas y fue segundo en el Festival de Benidorm. Contó con letras de Antonio Guijarro y música de Ramón Arcusa y Manuel de la Calva.
2. "Quince años tiene mi amor" (1960)
Temática romántica ligada a un despertar adolescente y banda sonora de la película que es un referente de nuestra cinematografía: "Botón de ancla". Fue uno de esos éxitos que nadie espera pero que son absolutos.
3. "Perdóname" (1962)
Una de las baladas más poderosas que compusieron y que entraron en lo más alto de las listas. Estuvo el número 1 en España durante casi 14 semanas y fue también un éxito en Latinoamérica.
4. "Amor de verano" (1963)
También fue conocida como “El final del verano” y está asociada a uno de los grandes éxitos televisivos en España: la serie Verano azul. Por supuesto, es todo un canto a los amores estivales, tan intensos y tan efímeros.
5. "Resistiré" (1988)
Hemos dejado para el final el que es tal vez su tema más universal y duradero. Si bien tuvo un éxito moderado en su lanzamiento, saltó a la fama poco después. Esta canción se volvió a poner de moda como himno durante la pandemia de COVID-19 en España y fue reinterpretado con numerosos artistas.
